Fundacja Poland Business Run rusza z otwartymi treningami biegowymi dla mieszkańców Krakowa i Warszawy. Organizator największej charytatywnej sztafety biznesowej w Polsce zaprasza wszystkich, którzy chcą aktywnie spędzić czas, zadbać o kondycję i poczuć sportową atmosferę przed startem. Zajęcia poprowadzą profesjonalni trenerzy, a oprócz przygotowań do startu nie zabraknie motywacji, integracji i dobrej energii. Pierwszy wspólny trening odbędzie się już w sobotę, 30 maja.

Między majem a sierpniem w Krakowie i Warszawie odbywać się będą regularne, otwarte treningi biegowe organizowane we współpracy z Medicover Sport, Salomon, Amer Sports oraz krakowskim klubem biegaczy "I Ty Możesz Być Wielki". Program treningów został zaplanowany tak, by każdy - niezależnie od poziomu zaawansowania - mógł znaleźć coś dla siebie. Na wspólne bieganie zaproszeni są zarówno początkujący, jak i doświadczeni biegacze przygotowujący się do Poland Business Run .

Od 15 lat obserwujemy, jak sport daje ludziom energię, motywację i poczucie wspólnoty. Jubileuszowa edycja Poland Business Run to świetna okazja, żeby spotkać się nie tylko na starcie biegu, ale też wcześniej - na wspólnych treningach. Chcemy stworzyć przestrzeń, w której będzie miejsce zarówno na ruch i przygotowania, jak i dobrą atmosferę i nowe relacje - mówi Agnieszka Pleti, prezeska Fundacji Poland Business Run.

Każde spotkanie obejmie rozgrzewkę, wspólny trening w plenerze oraz praktyczne wskazówki dotyczące bezpiecznego budowania biegowej formy. Na wszystkie treningi obowiązują wcześniejsze zapisy za pośrednictwem elektronicznych formularzy, które znaleźć można na stronie pbr.pl.

Trenuj w Krakowie

W Krakowie na biegaczy czekają dwa cykle otwartych treningów, które pomogą przygotować formę przed wrześniowym Poland Business Run. Pierwszy z nich, organizowany wspólnie z Medicover Sport, Salomon i Amer Sports, startuje przy Hali 100-lecia KS Cracovia przy al. Marszałka Ferdynanda Focha 40. Uczestnicy spotkają się tam 30 maja, 20 czerwca, 25 lipca i 22 sierpnia o godz. 10:00.

Drugi cykl poprowadzi krakowski klub biegaczy "I Ty Możesz Być Wielki". Treningi będą rozpoczynać się przy wejściu do Parku Jordana, na rogu Al. 3 Maja i Al. Reymana, w okolicy Stadionu Miejskiego im. Henryka Reymana. Wspólne bieganie zaplanowano na 9 czerwca, 7 lipca i 4 sierpnia o godz. 19:00.

Warszawa dołącza do przygotowań

Mieszkańcy Warszawy również będą mogli przygotować się do Poland Business Run podczas otwartych treningów organizowanych we współpracy z Medicover Sport, Salomon i Amer Sports. Spotkania będą rozpoczynać się przy Just GYM BOX na ul. J. Sierakowskiego 4. Warszawski cykl obejmuje trzy treningi zaplanowane na 13 czerwca, 11 lipca i 8 sierpnia. Wszystkie spotkania rozpoczną się o godz. 10:00.

Poland Business Run 2026 - sport, integracja i realna pomoc

Od 15 lat Poland Business Run łączy sportową energię z pomaganiem, pozostając największą charytatywną sztafetą biznesową w Polsce. W wydarzeniu co roku uczestniczą tysiące pracowników firm i organizacji z całego kraju, którzy wspólnie biegną, by wspierać osoby z niepełnosprawnościami ruchowymi, po amputacjach oraz kobiety po mastektomii.

Tegoroczna, jubileuszowa edycja wystartuje 30 sierpnia w Warszawie, 5 i 6 września w Krakowie, a także w formule wirtualnej, która potrwa od 31 sierpnia do 6 września. Organizatorzy przypominają, że zapisy do biegu trwają do 10 czerwca.