Wojewoda Małopolski wydał pozwolenie na budowę nowego węzła drogowego na zakopiance w Jaworniku (woj. małopolskie). Równocześnie ogłoszono przetarg na wykonawcę tej inwestycji, która ma poprawić bezpieczeństwo i płynność ruchu na jednym z najważniejszych odcinków DK7 na południe od Krakowa. Nowy węzeł połączy zakopiankę z drogą wojewódzką nr 955 prowadzącą do Sułkowic.

Węzeł wielu zastosowań

Budowa nowego węzła na zakopiance w Jaworniku to wyzwanie dla projektantów i wykonawców. Inwestycja powstanie bowiem w terenie już zagospodarowanym, gdzie poza zakopianką i drogą wojewódzką znajdują się domy, strefa przemysłowa, sklepy, kładka dla pieszych oraz stacja paliw.

Węzeł musiał zostać zaprojektowany w taki sposób, aby pozwolić na dojazd do wszystkich tych miejsc. Dodatkowo nowy obiekt powstanie w pobliżu potoku Dalin, więc musi spełniać wymogi wodnoprawne - podkreśla Kacper Michna z krakowskiego oddziału GDDKiA.



Kluczowym elementem będzie 71-metrowy wiadukt nad zakopianką, który połączy drogę wojewódzką nr 955 ze strefą aktywności gospodarczej "Jawornik/Polanka".

Po obu stronach wiaduktu powstaną pięciowlotowe ronda - jedno o średnicy 61 metrów, drugie 55 metrów. Zostały one zaprojektowane z myślą o przyszłych inwestycjach, w tym planowanej północnej obwodnicy Myślenic.





Nowe drogi i chodniki

W ramach inwestycji powstanie około 3,5 km nowych i rozbudowanych dróg, w tym niemal kilometrowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 955 oraz kolejny kilometr wjazdów i zjazdów. Przewidziano także budowę 1,8 km nowych chodników, co poprawi bezpieczeństwo pieszych w tej części Jawornika.

Harmonogram prac

Wykonawca, który zostanie wyłoniony w przetargu, będzie miał 19 miesięcy na realizację inwestycji, nie licząc przerw zimowych.

Ostatecznie budowa może potrwać od 25 do 28 miesięcy, w zależności od przebiegu procedur przetargowych i terminu podpisania umowy.

"Szacujemy, że pierwsi kierowcy przejadą nowym węzłem pod koniec 2028 r. lub wiosną 2029 r." - informuje przedstawiciel GDDKiA.