Ponad 100 tytułów, 6 sekcji tematycznych, 2 konkursy i 10 festiwalowych dni! Przed nami kolejna edycja Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard OFF CAMERA. Kraków od 24 kwietnia do 3 maja będzie sercem filmowego świata. Przyciągnie widzów, którzy w kinie szukają autentyczności i odwagi.

Festiwalowe nowości i sekcje tematyczne

Program 19. edycji Festiwalu to podróż przez różnorodne gatunki i nastroje. Stałe sekcje, takie jak Amerykańscy Niezależni oraz Festiwalowe Hity, tradycyjnie dostarczają najważniejszych tytułów z największych światowych festiwali. Tegoroczne nowości przenoszą nas jednak w zupełnie inne rejony emocjonalne. W ramach sekcji dedykowanej Nastoletnim Dramatom przyglądamy się burzliwemu okresowi dorastania, podczas gdy Polityczne Fikcje rzucają wyzwanie mechanizmom władzy. Miłośnicy mroczniejszych klimatów odnajdą się w sekcji poświęconej Sprawom Kryminalnym, a refleksyjne kino z grupy W pewnym wieku pozwoli spojrzeć na dojrzałość z nowej, często zaskakującej perspektywy.

Osią festiwalu są dwa konkursy:

międzynarodowy Wytyczanie Drogi - o Krakowską Nagrodę Filmową Andrzeja Wajdy walczą debiuty i drugie filmy twórców z całego świata. W tym roku festiwalowa publiczność skonfrontuje się z intymnymi historiami, takimi jak "Complaint No. 713317" (reż. Yasser Shafiey), opowiadającej o małżeństwie na emeryturze i biurokracji, oraz z dystopijną wizją greckiej "Gorgonà" (reż. Evi Kalogiropoulou), gdzie kobiety buntują się przeciwko toksycznej męskości. O konfliktach rodzinnych opowie chorwackie "Honey Bunny" (reż. Igor Jelinović), natomiast "The Invisibles" (reż. Junna Chif) zabierze nas w transformującą podróż Elizabeth, artystki burleski. W programie znajdziemy też czarujący dramat o dojrzewaniu "The Son and the Sea" (reż. Stroma Cairns) oraz dowcipne "Before/After" (reż. Manoel Dupont) o wspólnej wyprawie do Stambułu. Polski akcent w sekcji - "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej" (reż. Emi Buchwald) to czuła opowieść o rodzeństwie i sile rodzinnych więzi. Listę dopełniają pulsujące energią "Treat Her Like a Lady" (reż. Paloma Aguilera Valdebenito), sudańska opowieść o tradycji i nowoczesności "Cotton Queen" (reż. Suzannah Mirghani) oraz brawurowe "Renovation" (reż. Gabrielė Urbonaitė), które przez pryzmat remontu mieszkania analizuje doświadczenia pokolenia milenialsów.

Konkurs Polskich Filmów Fabularnych - w tym roku startujące w nim filmy pokazują niesamowitą rozpiętość gatunkową. Zmierzymy się z rodzinnymi tajemnicami w filmie "Klarnet" (reż. Tola Jasionowska), gdzie stary instrument prowadzi bohaterkę do wymazanej historii, oraz wejdziemy w świat magii i miecza w produkcji "LARP. Miłość, trolle i inne questy" (reż. Kordian Kądziela). O różnych obliczach kobiecości z dużą czułością opowiadają "Miłe kobiety" (reż. Maria Wojtyszko, Jakub Krofta), podczas gdy "Pojedynek" (reż. Łukasz Palkowski) przenosi nas w rok 1939, serwując psychologiczną grę między polskim pianistą a majorem NKWD. Współczesne dylematy i namiętności odnajdziemy w "Trzech miłościach" (reż. Łukasz Grzegorzek), a poruszający portret rodziny wystawionej na próbę nakreśli "Brat" (reż. Maciej Sobieszczański). Na uwagę zasługuje surrealistyczna podróż brytyjskiej profesor Andrews w filmie "Zima pod znakiem Wrony" (reż. Kasia Adamik), opartym na prozie Olgi Tokarczuk. Odważną refleksję nad wiarą i odkupieniem przyniosą "Ministranci" (reż. Piotr Domalewski), a o resocjalizacji i kontroli opowie zrealizowany po angielsku "Dobry chłopiec" (reż. Jan Komasa). Program konkursowy domyka "Wielka Warszawska" (reż. Bartłomiej Ignaciuk) - wciągająca opowieść o marzeniach dżokeja i korupcji u progu wielkich zmian ustrojowych w Polsce.

Hołd dla Mistrza i pokaz specjalny "Powidoków"

Tegoroczny program pokazów specjalnych otwiera projekcja "Powidoków", ostatniego filmu Andrzeja Wajdy. Kolejna to "Dzikie róże" Anny Jadowskiej, wybitnej reżyserki i przewodniczącej Jury Konkursu Głównego.

Festiwal składa także ukłon w stronę Wojciecha Smarzowskiego, kolejnego artysty, który od lat definiuje pojęcie niezależności w polskim kinie. To twórca, który nie kłania się konwenansom i z chirurgiczną precyzją obnaża nasze narodowe lęki, wady oraz traumy. W ramach specjalnego przeglądu przypomnimy jego najważniejsze obrazy, takie jak "Róża", "Pod mocnym aniołem" oraz "Dom dobry".

Kino plenerowe w sercu Krakowa

Festiwal to także niezapomniane pokazy pod gołym niebem, które odbywają się w najbardziej urokliwych punktach miasta.

W Kinie w Ogrodzie Botanicznym odbędzie się wyjątkowa polska premiera filmu "Milcząca przyjaciółka", w którym główną rolę odgrywa drzewo ginkgo biloba, a program uzupełnią tam "Gaucho, Gaucho" oraz "The Last Showgirl"

Kino na Rynku Podgórskim ugości widzów pokazami takich dzieł jak "Father, Mother, Sister, Brother", "Bird" czy "Życie dla początkujących"

Z kolei W Kinie na Placu Szczepańskim będzie można zobaczyć światowe hity, w tym "Perfect Days", "Aftersun", "Wszystkie odcienie światła" czy "Droga do Vermiglio"

Dla szerokiej publiczności przygotowaliśmy również bogatą ofertę w Kinie przy Galerii Krakowskiej, gdzie obok poruszających dramatów jak "Najgorszy człowiek na świecie", "Ścieżki życia" czy "Być kochaną", znajdzie się miejsce na kino familijne. Najmłodsi i ich opiekunowie będą mogli cieszyć się takimi tytułami jak "O psie, który jeździł koleją", "Kajtek Czarodziej", "Emma i czarny jaguar" czy "Ozi: Głos deszczowego lasu".

Tegoroczny program jest już dostępny stronie internetowej: www.offcamera.pl

Dziewiętnasta edycja Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard OFF CAMERA odbędzie się w Krakowie od 24 kwietnia do 3 maja 2026 roku.