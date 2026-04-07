XIX edycja Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard OFF CAMERA zbliża się wielkimi krokami. Na przełomie kwietnia i maja Kraków gościł będzie wielu polskich i zagranicznych filmowców. Jakie polskie filmy zobaczymy w ramach tej popularnej imprezy? Organizatorzy zaprezentowali właśnie kolejne tytuły.

Zdjęcie z planu filmu "Dobry chłopiec" Jana Komasy / Kino Świat / Materiały prasowe

XIX edycja Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard OFF CAMERA odbędzie się w Krakowie w dniach od 24 kwietnia do 3 maja 2026 roku. W Konkursie Głównym "Wytyczanie Drogi" filmowcy powalczą o Krakowską Nagrodę Filmową Andrzeja Wajdy w wysokości 25 000 dolarów. Przyzna ją jury pod przewodnictwem polskiej reżyserki - Anny Jadowskiej.

W ramach krakowskiej imprezy od lat odbywa się też Konkurs Polskich Filmów Fabularnych. Nagroda główna, przyznawana przez międzynarodowe jury, wynosi 100 tysięcy złotych. Specjalne nagrody czekają też m.in. na najlepszą aktorkę i najlepszego aktora.

Co roku Konkurs Polskich Filmów Fabularnych Mastercard OFF CAMERA zabiera widzów i naszych zagranicznych jurorów, oceniających prezentowane w nim filmy, w zróżnicowaną i fascynująca podróż przez świat rodzimej kinematografii. W tym roku brawurowo zrealizowane debiuty sąsiadują z nowymi produkcjami uznanych już i nagradzanych polskich reżyserów - mówi Grzegorz Stępniak, dyrektor artystyczny festiwalu. Jestem sam ciekawy, co zostanie docenione w tym roku przez międzynarodowe jury złożone z uznanych ekspertów i filmowców - przyznaje.

Jakie obrazy zobaczymy w Konkursie Polskich Filmów Fabularnych? Poniżej publikujemy listę tytułów.

"Klarnet", reż. Tola Jasionowska

Na północno-wschodnim krańcu Polski, na skraju jeziora, stoi dom kobiet - matek, córek i sióstr. Z pokolenia na pokolenie przekazują one sobie niedostępność, niezłomność oraz rodzinne tajemnice. Dwudziestoletnia Łucja (Weronika Humaj) będzie w stanie rozpocząć samodzielne życie dopiero wtedy, gdy zmierzy się z prawdą o swojej rodzinie. Nieoczekiwane spotkanie z tajemniczym lekarzem (Andrzej Chyra) uruchamia lawinę zdarzeń. Stary klarnet prowadzi Łucję do historii dawno wymazanej z kart rodzinnego albumu. Aby Łucja mogła usłyszeć melodię własnego życia, muszą zostać zerwane wszystkie zasłony, a winy wybaczone.

"LARP. Miłość, trolle i inne questy", reż. Kordian Kądziela

LARP to terenowa wersja gier RPG, której uczestnicy wspólnie tworzą oraz przeżywają opowieści spod znaku magii i miecza, wcielając się w wybrane przez siebie role. W tym niesamowitym, wymyślonym świecie Sergiusz (Filip Zaręba) jest prawdziwym herosem - męskim, dzielnym, niepokonanym. W świecie rzeczywistym - już niekoniecznie. Sytuacja chłopaka komplikuje się jeszcze bardziej, kiedy w technikum pojawia się nowa uczennica - piękna Helena (Martyna Byczkowska), w której Sergiusz zakochuje się od pierwszego wejrzenia. Niestety dziewczyna zaczyna kolegować się z grupą popularnych uczniów. Sergiusz czuje, że w starciu ze szkolnymi trollami ma nikłe szanse na zdobycie serca Heleny. Wszystko zmienia się, gdy niespodziewanie odkrywa tajemnicę nastolatki, a do miasta przybywa sławny autor bestsellerów (Bartłomiej Topa).

"Miłe kobiety", reż. Maria Wojtyszko, Jakub Krofta

Tytułowych miłych kobiet jest pięć - są w różnym wieku i odkrywają w sobie niezwykłe supermoce: emocjonalne, relacyjne i życiowe - w obliczu codziennych problemów współczesnej kobiecości. To chociażby empatia, intuicja, wytrzymałość czy humor. W centrum tej opowieści znajduje się Milena (Anita Sokołowska) - zapracowana prawniczka, która dźwiga na barkach wiele obowiązków, zarówno zawodowych, jak i emocjonalnych, związanych z próbą utrzymania w ryzach wielopokoleniowej rodziny.

"Pojedynek", reż. Łukasz Palkowski

Rok 1939. Świat pogrąża się w chaosie. Tysiące polskich oficerów i przedstawicieli elit trafiają do rosyjskiej niewoli, gdzie poddawani są indoktrynacji będącej częścią wielkiego planu. Tytułowy pojedynek to psychologiczna gra między ambitnym majorem NKWD Wasilijem Zarubinem a młodym polskim oficerem i genialnym pianistą Karolem Grabowskim, cieszącym się dużym szacunkiem współosadzonych. Ważne dla Polaków wydarzenia - agresja sowiecka, internowanie elit w obozach NKWD i przygotowania do zbrodni katyńskiej - zostają pokazane przez pryzmat psychologicznej relacji pomiędzy dwójką głównych bohaterów, w których role wcielają się Jakub Gierszał i irlandzki aktor Aidan Gillen.

"Trzy miłości", reż. Łukasz Grzegorzek

Lena (Marta Nieradkiewicz), czterdziestoletnia aktorka, świeżo po rozwodzie, chce ułożyć swoje życie na nowo. Gotowa na zmiany, szybko wpada w objęcia tętniącej nocnym życiem Warszawy, a zaraz potem Kundla (Mieszko Chomka) - młodego, charyzmatycznego studenta. Ich związek to eksplozja namiętności, w której stopniowo rozmywają się granice między bliskością i pożądaniem. Tymczasem Jan (Marcin Czarnik), były mąż Leny i ceniony prawnik, nie potrafi pogodzić się z końcem ich małżeństwa. Aplikacja szpiegowska zainstalowana w telefonie kobiety oraz wynajęte mieszkanie naprzeciw jej okien stają się narzędziami kontroli nad nią. Czy to jeszcze nieszczęśliwa miłość, czy już niebezpieczna obsesja?

"Brat", reż. Maciej Sobieszczański

Czternastoletni Dawid (debiutujący Filip Wiłkomirski) opiekuje się młodszym bratem i próbuje sprostać oczekiwaniom matki (Agnieszka Grochowska), chcącej uwolnić się od toksycznej przeszłości. Kobieta pragnie zacząć wszystko od nowa i odciąć się od odsiadującego wyrok męża. Dawid to utalentowany sportowiec, który zmierza do osiągnięcia sukcesu w judo, jednak z uwagi na trudną sytuację w domu chłopakowi coraz trudniej skupić się na treningach i utrzymaniu równowagi w życiu. Dodatkowe komplikacje pojawiają się, gdy w życie rodziny wkracza Konrad (Julian Świeżewski), który początkowo staje się autorytetem dla Dawida.

"Zima pod znakiem Wrony", reż. Kasia Adamik

12 grudnia 1981 roku Joan Andrews (Leslie Manville) ląduje w Warszawie, aby jako brytyjska profesorka psychiatrii wziąć udział w międzynarodowej konferencji. Z lotniska odbiera ją młoda doktorantka Alina (Zofia Wichłacz), która zawozi ją prosto na uniwersytet. W trakcie wystąpienia profesor ma miejsce manifestacja polityczna przeciwko reżimowi komunistycznemu. Na drugi dzień Alina nie pojawia się na wcześniej umówione spotkanie w mieszkaniu Joan, a na ulicach Warszawy pojawiają się czołgi. Wybuchł stan wojenny, a zdezorientowana profesor wkracza w surrealistyczną podróż i mimo woli angażuje się w grę szpiegowską, której stawka jest bardzo wysoka. Film Kasi Adamik oparty jest na kilkustronicowym opowiadaniu Olgi Tokarczuk - "Profesor Andrews w Warszawie".

"Ministranci", reż. Piotr Domalewski

Bohaterami filmu Piotra Domalewskiego jest grupa nastoletnich przyjaciół, których łączy służba przy ołtarzu jako ministranci. Sfrustrowani obojętną postawą dorosłych i instytucji Kościoła wobec niesprawiedliwości społecznej, postanawiają wdrożyć nietypowy plan odnowy moralnej swojej społeczności. Uzbrojeni w młodzieńczy bunt i własną interpretację Pisma Świętego, zakładają podsłuch w konfesjonale, aby poznać potrzeby i przewinienia swoich sąsiadów. Stają się swego rodzaju sędziami w swoim osiedlowym świecie, pomagając potrzebującym i wymierzając kary za grzechy tym, którzy na to zasłużyli. Chłopcy balansują na cienkiej granicy między dobrem a złem i są niczym komiksowi superbohaterowie, których działania uzasadnione są honorowymi przesłankami.

"Dobry chłopiec", reż. Jan Komasa

Dziewiętnastoletni Tommy (Anson Boon) lubi swoje beztroskie, pełne używek i lekkomyślnej przemocy życie. Pewnej nocy zostaje porwany przez nieznajomego - Chrisa i trafia w sam środek dysfunkcyjnej rodziny. Chris oraz jego żona Kathryn próbują uczynić z niego tytułowego dobrego chłopca poprzez wymuszoną i specyficzną resocjalizację. Ta przewrotna opowieść o wolności i kontroli pokazuje, jak zmuszony do czytania książek czy uczenia się dobrych manier bohater myśli tylko o jednym - jak stamtąd uciec. "Dobry chłopiec" to drugi film Jana Komasy zrealizowany po angielsku z międzynarodową obsadą. Anson Boon za swoją kreację został nagrodzony podczas festiwalu w Rzymie. A jego "przybrani" rodzice to Stephen Graham (wybitny brytyjski aktor, ostatnio - "Dojrzewanie") oraz Andrea Riseborough (ubiegłoroczna jurorka konkursu głównego Mastercard OFF CAMERA).

"Wielka Warszawska", reż. Bartłomiej Ignaciuk

Film Bartłomieja Ignaciuka to wciągająca opowieść o młodym dżokeju, który marzy o wielkiej sportowej karierze. Droga do niej wiedzie przez udział w najważniejszej gonitwie w Polsce, jaką jest tytułowa Wielka Warszawska. Krzysiek (Tomasz Ziętek) wkracza w środowisko wyścigów konnych z dużym entuzjazmem, ale i naiwnością nowicjusza. Dopiero po pewnym czasie orientuje się, że gonitwy to tak naprawdę siatka wzajemnych zależności, potężnych interesów i manipulowanie wynikami. Chłopak wierzy, że może to zmienić, zwłaszcza w ważnym historycznie czasie. Upadek komuny daje nadzieję, że przyszłość będzie lepsza, a zasady staną się jaśniejsze. Jednak w świecie korupcji i nieczystych zagrywek trudno jest pozostać bez skazy. To nie tylko opowieść o marzeniach i przenikaniu się świata sportowego z przestępczym, ale też spojrzenie na Polskę u progu wielkich zmian. Film ten domyka trylogię szulerską scenarzysty Jana Purzyckiego, na którą składają się dwa kultowe polskie filmy: "Wielki Szu" i "Piłkarski poker".