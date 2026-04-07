XIX edycja Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard OFF CAMERA zbliża się wielkimi krokami. Na przełomie kwietnia i maja Kraków gościł będzie wielu polskich i zagranicznych filmowców. Jakie polskie filmy zobaczymy w ramach tej popularnej imprezy? Organizatorzy zaprezentowali właśnie kolejne tytuły.
XIX edycja Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard OFF CAMERA odbędzie się w Krakowie w dniach od 24 kwietnia do 3 maja 2026 roku. W Konkursie Głównym "Wytyczanie Drogi" filmowcy powalczą o Krakowską Nagrodę Filmową Andrzeja Wajdy w wysokości 25 000 dolarów. Przyzna ją jury pod przewodnictwem polskiej reżyserki - Anny Jadowskiej.
W ramach krakowskiej imprezy od lat odbywa się też Konkurs Polskich Filmów Fabularnych. Nagroda główna, przyznawana przez międzynarodowe jury, wynosi 100 tysięcy złotych. Specjalne nagrody czekają też m.in. na najlepszą aktorkę i najlepszego aktora.
Co roku Konkurs Polskich Filmów Fabularnych Mastercard OFF CAMERA zabiera widzów i naszych zagranicznych jurorów, oceniających prezentowane w nim filmy, w zróżnicowaną i fascynująca podróż przez świat rodzimej kinematografii. W tym roku brawurowo zrealizowane debiuty sąsiadują z nowymi produkcjami uznanych już i nagradzanych polskich reżyserów - mówi Grzegorz Stępniak, dyrektor artystyczny festiwalu. Jestem sam ciekawy, co zostanie docenione w tym roku przez międzynarodowe jury złożone z uznanych ekspertów i filmowców - przyznaje.
Jakie obrazy zobaczymy w Konkursie Polskich Filmów Fabularnych? Poniżej publikujemy listę tytułów.
- "Klarnet", reż. Tola Jasionowska
Na północno-wschodnim krańcu Polski, na skraju jeziora, stoi dom kobiet - matek, córek i sióstr. Z pokolenia na pokolenie przekazują one sobie niedostępność, niezłomność oraz rodzinne tajemnice. Dwudziestoletnia Łucja (Weronika Humaj) będzie w stanie rozpocząć samodzielne życie dopiero wtedy, gdy zmierzy się z prawdą o swojej rodzinie. Nieoczekiwane spotkanie z tajemniczym lekarzem (Andrzej Chyra) uruchamia lawinę zdarzeń. Stary klarnet prowadzi Łucję do historii dawno wymazanej z kart rodzinnego albumu. Aby Łucja mogła usłyszeć melodię własnego życia, muszą zostać zerwane wszystkie zasłony, a winy wybaczone.
- "LARP. Miłość, trolle i inne questy", reż. Kordian Kądziela
LARP to terenowa wersja gier RPG, której uczestnicy wspólnie tworzą oraz przeżywają opowieści spod znaku magii i miecza, wcielając się w wybrane przez siebie role. W tym niesamowitym, wymyślonym świecie Sergiusz (Filip Zaręba) jest prawdziwym herosem - męskim, dzielnym, niepokonanym. W świecie rzeczywistym - już niekoniecznie. Sytuacja chłopaka komplikuje się jeszcze bardziej, kiedy w technikum pojawia się nowa uczennica - piękna Helena (Martyna Byczkowska), w której Sergiusz zakochuje się od pierwszego wejrzenia. Niestety dziewczyna zaczyna kolegować się z grupą popularnych uczniów. Sergiusz czuje, że w starciu ze szkolnymi trollami ma nikłe szanse na zdobycie serca Heleny. Wszystko zmienia się, gdy niespodziewanie odkrywa tajemnicę nastolatki, a do miasta przybywa sławny autor bestsellerów (Bartłomiej Topa).
- "Miłe kobiety", reż. Maria Wojtyszko, Jakub Krofta
Tytułowych miłych kobiet jest pięć - są w różnym wieku i odkrywają w sobie niezwykłe supermoce: emocjonalne, relacyjne i życiowe - w obliczu codziennych problemów współczesnej kobiecości. To chociażby empatia, intuicja, wytrzymałość czy humor. W centrum tej opowieści znajduje się Milena (Anita Sokołowska) - zapracowana prawniczka, która dźwiga na barkach wiele obowiązków, zarówno zawodowych, jak i emocjonalnych, związanych z próbą utrzymania w ryzach wielopokoleniowej rodziny.
- "Pojedynek", reż. Łukasz Palkowski
Rok 1939. Świat pogrąża się w chaosie. Tysiące polskich oficerów i przedstawicieli elit trafiają do rosyjskiej niewoli, gdzie poddawani są indoktrynacji będącej częścią wielkiego planu. Tytułowy pojedynek to psychologiczna gra między ambitnym majorem NKWD Wasilijem Zarubinem a młodym polskim oficerem i genialnym pianistą Karolem Grabowskim, cieszącym się dużym szacunkiem współosadzonych. Ważne dla Polaków wydarzenia - agresja sowiecka, internowanie elit w obozach NKWD i przygotowania do zbrodni katyńskiej - zostają pokazane przez pryzmat psychologicznej relacji pomiędzy dwójką głównych bohaterów, w których role wcielają się Jakub Gierszał i irlandzki aktor Aidan Gillen.
- "Trzy miłości", reż. Łukasz Grzegorzek
Lena (Marta Nieradkiewicz), czterdziestoletnia aktorka, świeżo po rozwodzie, chce ułożyć swoje życie na nowo. Gotowa na zmiany, szybko wpada w objęcia tętniącej nocnym życiem Warszawy, a zaraz potem Kundla (Mieszko Chomka) - młodego, charyzmatycznego studenta. Ich związek to eksplozja namiętności, w której stopniowo rozmywają się granice między bliskością i pożądaniem. Tymczasem Jan (Marcin Czarnik), były mąż Leny i ceniony prawnik, nie potrafi pogodzić się z końcem ich małżeństwa. Aplikacja szpiegowska zainstalowana w telefonie kobiety oraz wynajęte mieszkanie naprzeciw jej okien stają się narzędziami kontroli nad nią. Czy to jeszcze nieszczęśliwa miłość, czy już niebezpieczna obsesja?
- "Brat", reż. Maciej Sobieszczański
Czternastoletni Dawid (debiutujący Filip Wiłkomirski) opiekuje się młodszym bratem i próbuje sprostać oczekiwaniom matki (Agnieszka Grochowska), chcącej uwolnić się od toksycznej przeszłości. Kobieta pragnie zacząć wszystko od nowa i odciąć się od odsiadującego wyrok męża. Dawid to utalentowany sportowiec, który zmierza do osiągnięcia sukcesu w judo, jednak z uwagi na trudną sytuację w domu chłopakowi coraz trudniej skupić się na treningach i utrzymaniu równowagi w życiu. Dodatkowe komplikacje pojawiają się, gdy w życie rodziny wkracza Konrad (Julian Świeżewski), który początkowo staje się autorytetem dla Dawida.
- "Zima pod znakiem Wrony", reż. Kasia Adamik
12 grudnia 1981 roku Joan Andrews (Leslie Manville) ląduje w Warszawie, aby jako brytyjska profesorka psychiatrii wziąć udział w międzynarodowej konferencji. Z lotniska odbiera ją młoda doktorantka Alina (Zofia Wichłacz), która zawozi ją prosto na uniwersytet. W trakcie wystąpienia profesor ma miejsce manifestacja polityczna przeciwko reżimowi komunistycznemu. Na drugi dzień Alina nie pojawia się na wcześniej umówione spotkanie w mieszkaniu Joan, a na ulicach Warszawy pojawiają się czołgi. Wybuchł stan wojenny, a zdezorientowana profesor wkracza w surrealistyczną podróż i mimo woli angażuje się w grę szpiegowską, której stawka jest bardzo wysoka. Film Kasi Adamik oparty jest na kilkustronicowym opowiadaniu Olgi Tokarczuk - "Profesor Andrews w Warszawie".
- "Ministranci", reż. Piotr Domalewski
Bohaterami filmu Piotra Domalewskiego jest grupa nastoletnich przyjaciół, których łączy służba przy ołtarzu jako ministranci. Sfrustrowani obojętną postawą dorosłych i instytucji Kościoła wobec niesprawiedliwości społecznej, postanawiają wdrożyć nietypowy plan odnowy moralnej swojej społeczności. Uzbrojeni w młodzieńczy bunt i własną interpretację Pisma Świętego, zakładają podsłuch w konfesjonale, aby poznać potrzeby i przewinienia swoich sąsiadów. Stają się swego rodzaju sędziami w swoim osiedlowym świecie, pomagając potrzebującym i wymierzając kary za grzechy tym, którzy na to zasłużyli. Chłopcy balansują na cienkiej granicy między dobrem a złem i są niczym komiksowi superbohaterowie, których działania uzasadnione są honorowymi przesłankami.
- "Dobry chłopiec", reż. Jan Komasa
Dziewiętnastoletni Tommy (Anson Boon) lubi swoje beztroskie, pełne używek i lekkomyślnej przemocy życie. Pewnej nocy zostaje porwany przez nieznajomego - Chrisa i trafia w sam środek dysfunkcyjnej rodziny. Chris oraz jego żona Kathryn próbują uczynić z niego tytułowego dobrego chłopca poprzez wymuszoną i specyficzną resocjalizację. Ta przewrotna opowieść o wolności i kontroli pokazuje, jak zmuszony do czytania książek czy uczenia się dobrych manier bohater myśli tylko o jednym - jak stamtąd uciec. "Dobry chłopiec" to drugi film Jana Komasy zrealizowany po angielsku z międzynarodową obsadą. Anson Boon za swoją kreację został nagrodzony podczas festiwalu w Rzymie. A jego "przybrani" rodzice to Stephen Graham (wybitny brytyjski aktor, ostatnio - "Dojrzewanie") oraz Andrea Riseborough (ubiegłoroczna jurorka konkursu głównego Mastercard OFF CAMERA).
- "Wielka Warszawska", reż. Bartłomiej Ignaciuk
Film Bartłomieja Ignaciuka to wciągająca opowieść o młodym dżokeju, który marzy o wielkiej sportowej karierze. Droga do niej wiedzie przez udział w najważniejszej gonitwie w Polsce, jaką jest tytułowa Wielka Warszawska. Krzysiek (Tomasz Ziętek) wkracza w środowisko wyścigów konnych z dużym entuzjazmem, ale i naiwnością nowicjusza. Dopiero po pewnym czasie orientuje się, że gonitwy to tak naprawdę siatka wzajemnych zależności, potężnych interesów i manipulowanie wynikami. Chłopak wierzy, że może to zmienić, zwłaszcza w ważnym historycznie czasie. Upadek komuny daje nadzieję, że przyszłość będzie lepsza, a zasady staną się jaśniejsze. Jednak w świecie korupcji i nieczystych zagrywek trudno jest pozostać bez skazy. To nie tylko opowieść o marzeniach i przenikaniu się świata sportowego z przestępczym, ale też spojrzenie na Polskę u progu wielkich zmian. Film ten domyka trylogię szulerską scenarzysty Jana Purzyckiego, na którą składają się dwa kultowe polskie filmy: "Wielki Szu" i "Piłkarski poker".