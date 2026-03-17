W Krakowie rozpoczęto montaż defibrylatorów w tramwajach typu Krakowiak. To efekt realizacji jednego ze zwycięskich projektów budżetu obywatelskiego miasta. Łącznie 17 wagonów należących do Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego zostanie wyposażonych w urządzenia ratujące życie.

/ Shutterstock

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na stronę główną RMF24.pl.

Jak poinformował rzecznik MPK Marek Gancarczyk, pierwszy defibrylator został już zainstalowany, a w najbliższych dniach kolejne urządzenia trafią do pozostałych 16 tramwajów typu Krakowiak.

Montaż defibrylatorów to efekt budżetu obywatelskiego. Zgłoszony przez jednego z mieszkańców projekt zyskał szerokie poparcie Krakowian, którzy uznali, że jest to dobre rozwiązanie służące bezpieczeństwu pasażerów - podkreślił rzecznik.

Plany na przyszłość - defibrylatory w nowych tramwajach

Przedstawiciele MPK przypominają, że w przyszłości wszystkie nowe tramwaje zamawiane przez przewoźnika będą wyposażone w defibrylatory. Chodzi o pojazdy produkowane przez firmę PESA Bydgoszcz SA, które mają trafić do Krakowa w latach 2028-2029.

Dotychczas podpisano umowy na dostawy 65 takich tramwajów.

Obecnie defibrylatory są już dostępne w każdej z pięciu zajezdni krakowskiego przewoźnika oraz w ośmiu radiowozach inspektorów ruchu.

Urządzenia AED znajdują się także na przystanku Dworzec Główny Tunel w obu kierunkach, na pętli Krowodrza Górka, Czerwone Maki P+R oraz na dworcu autobusowym w Czyżynach.

Szkolenia dla pracowników

Według przedstawicieli MPK montaż defibrylatorów w tramwajach to kolejne działanie mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa pasażerów.

Od wielu lat pracownicy krakowskiego przewoźnika są regularnie szkoleni z udzielania pierwszej pomocy, co dodatkowo podnosi poziom bezpieczeństwa w komunikacji miejskiej.