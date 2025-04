Mieszkańców Krakowa czekają gigantyczne utrudnienia. 10 maja rozpocznie się remont Mostu Grunwaldzkiego - jednej z najważniejszych przepraw przez Wisłę. Będzie on niedostępny dla samochodów i tramwajów.

Jedna z najważniejszych przepraw przez Wisłę zostanie zamknięta dla samochodów i tramwajów 10 maja. Tę datę potwierdził Krzysztof Wojdowski z Zarządu Dróg Miasta Krakowa.

(Roboty - przyp. red.) rozpoczną się od tego, że firma, która tutaj wejdzie, zacznie rozbierać te wszystkie elementy mostu aż do płyty betonowej, na której znajdują się jezdnie, chodniki i torowiska - mówi.

Następnie swoje prace rozpocznie MPEC, ponieważ przez środek mostu biegną dwie potężne rury ciepłownicze. One - jak informuje Wojdowski - również będą wyremontowane.

Później do działań wrócą mostowcy, którzy zajmą się naprawą przede wszystkim betonowej płyty. Poprawią strukturę betonu, naprawią izolację, bo chodzi głównie o to, żeby woda nie degradowała dalej mostu - mówi.

W kolejnym etapie rozpoczną się prace związane z układaniem nowego torowiska, jezdni i chodników.

Co ważne - most - przez cały czas trwania remontu - będzie dostępny zarówno dla pieszych, jak i rowerzystów.

Zmiany w organizacji ruchu

Remont mostu potrwa dziesięć miesięcy, w tym przez osiem miesięcy nie będą mogły przejeżdżać po nim samochody, a przez sześć także tramwaje.

Pierwszy etap prac rozpocznie się 10 maja i potrwa przynajmniej do wakacji. W ramach tego etapu ruch na moście zostanie całkowicie wyłączony.

Organizacja ruchu związana z remontem Mostu Grunwaldzkiego / Zarząd Dróg Miasta Krakowa /

W związku z zamknięciem mostu, na ul. Monte Cassino, w rejonie Centrum Kongresowego ICE Kraków zostanie wybudowany tymczasowy przystanek, który umożliwi kursowanie tramwajów w obu kierunkach. Linia tramwajowa będzie prowadziła od ul. Kapelanka, przez ul. Monte Cassino, do Centrum Kongresowego ICE Kraków.

Z ul. Dietla tramwaje zostaną przekierowane na ul. Krakowską. Dodatkowo, na ul. Dietla, przed mostem, zostanie wprowadzona możliwość zawracania dla pojazdów, które nie będą mogły kontynuować jazdy w kierunku Kazimierza z powodu zamknięcia mostu.

Zamknięcie mostu oznacza, że ruch tramwajowy i autobusowy będzie musiał być skierowany przez ul. Kalwaryjską/Limanowskiego do ul. Krakowskiej/Starowiślnej, gdzie linie powrócą na swoje stałe trasy.

W ramach prowadzonych prac zostanie wprowadzona komunikacja zastępcza. Linia tramwajowa będzie kursowała z "Czerwonych Maków P+R" do "Ronda Grunwaldzkiego", natomiast linia autobusowa z Łagiewnik przez rondo Grunwaldzkie do pętli na "Powiślu - Nowy Świat". Podczas prowadzonych prac, aby zachować dostęp do przystanku "Orzeszkowa", powstanie linia 784 jako wydłużenie trasy przejazdu autobusu 184.

Organizacja ruchu związana z remontem Mostu Grunwaldzkiego / Zarząd Dróg Miasta Krakowa /

Sugerowana trasa objazdowa dla ruchu kołowego będzie prowadzić trzecią obwodnicą miasta, czyli ulicami Powstańców Śląskich i Powstańców Wielkopolskich. Aby to rozwiązanie było funkcjonalne, konieczna będzie modyfikacja sygnalizacji świetlnej na rondzie Grunwaldzkim, na rondzie Matecznego oraz w rejonie przystanku "Korona". Z kolei sygnalizacja na Stradom, Dietla i Krakowskiej zostanie wyłączona.

Pojazdy wjeżdżające do Krakowa od północy przez al. 29 Listopada będą kierowane na Wita Stwosza, Lubomirskiego, do ronda Mogilskiego i dalej ronda Grzegórzeckiego.

Organizacja ruchu związana z remontem Mostu Grunwaldzkiego / Zarząd Dróg Miasta Krakowa /

Remont Mostu Grunwaldzkiego to jedna z najważniejszych inwestycji w Krakowie w ostatnich latach.