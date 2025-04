Nie żyje Michael Gloss, syn wicedyrektorki ds. innowacji cyfrowych w CIA Julianne Galliny Gloss - poinformował niezależny rosyjski portal The Moscow Times. 21-letni Amerykanin zaciągnął się do rosyjskiej armii i zginął w Ukrainie.

Zniszczenia w ukraińskim mieście Pokrowsk w wyniku rosyjskiego ostrzału / Nina Liashonok / PAP/UKRINFORM

Syn wicedyrektorki CIA, Michael Gloss, zaciągnął się do rosyjskiej armii i zginął podczas walk w Ukrainie.

Rzecznik CIA potwierdził śmierć 21-letniego Amerykanina, podkreślając, że zginął, "walcząc w konflikcie w Ukrainie".

Juliane Gallina Gloss, matka Michaela, pełni od 2024 r. funkcję wicedyrektora CIA ds. innowacji cyfrowych.

Niezależny rosyjski portal The Moscow Times poinformował, że Michael Gloss przyjechał do Rosji w sierpniu 2023 r., a miesiąc później podpisał kontrakt z rosyjskim resortem obrony. Na front wysłano go w grudniu; zginął niespełna cztery miesiące później.

Jak podał amerykański serwis NBC News, rzecznik CIA potwierdził w piątek śmierć 21-letniego Amerykanina. Poinformowano, że syn wysokiej rangi pracownika CIA zginął w ubiegłym roku, "walcząc w konflikcie w Ukrainie".

Dodano, że mężczyzna "zmagał się z problemami ze zdrowiem psychicznym". Nie podano jednak, po której stronie walczył. Rzecznik CIA zaznaczył jedynie, że śmierć mężczyzny jest kwestią rodzinną, a nie sprawą bezpieczeństwa narodowego.