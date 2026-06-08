​Prokuratura Rejonowa w Tczewie wszczęła śledztwo w sprawie zabójstwa 42-letniej kobiety, której ciało odnaleziono w jednym z mieszkań na tczewskiej starówce. W związku ze sprawą zatrzymano 19-letniego syna kobiety - ustalił reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.

Tczew: Nie żyje 42-letnia kobieta, zatrzymano jej 19-letniego syna / Shutterstock

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Tczew: Nie żyje 42-letnia kobieta

Jak poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Gdańsku prok. Mariusz Duszyński, śledztwo zostało wszczęte 8 czerwca i dotyczy zabójstwa, do którego miało dojść dzień wcześniej w Tczewie.

W związku z tym zdarzeniem został zatrzymany 19-letni mężczyzna - syn denatki - przekazał RMF FM prok. Duszyński.

Sekcja zwłok 42-latki zostanie przeprowadzona we wtorek o godz. 9:00 w Zakładzie Medycyny Sądowej w Gdańsku. Ma ona pomóc w ustaleniu dokładnej przyczyny śmierci kobiety.

Tczew: Zabójstwo 42-latki, trwają czynności procesowe

Prokurator prowadzący postępowanie zaplanował także na wtorek czynności procesowe z zatrzymanym 19-latkiem. Jak zaznaczono, odbędą się one po uzyskaniu wstępnej opinii biegłego lekarza z zakresu medycyny sądowej.

Policja o odnalezieniu zwłok kobiety została powiadomiona w niedzielę kilka minut przed godziną 14. Zgłoszenie dotyczące ujawnienia zwłok 42-letniej kobiety otrzymał dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Tczewie. W związku z prowadzonymi czynnościami policjanci zatrzymali 19-letniego mężczyznę.

Na miejscu pod nadzorem prokuratora pracowali policjanci grupy operacyjno-dochodzeniowej oraz technik kryminalistyki. Funkcjonariusze zabezpieczali ślady i ustalali szczegółowe okoliczności tragedii.

Na razie nikomu nie przedstawiono zarzutów. Więcej informacji w sprawie ma być znanych po wtorkowych czynnościach procesowych. Za zabójstwo grozi kara pozbawienia wolności nie krótsza niż 10 lat aż do dożywocia.