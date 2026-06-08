10 czerwca rozpoczną się procedury związane z odbiorem nowego mostu na Sanie w Sanoku na Podkarpaciu. Oficjalne otwarcie zaplanowano natomiast na 10 lipca. Długość nowej przeprawy to 235 m, a długość wszystkich połączeń i zjazdów to ponad 1 km. Wartość inwestycji to z kolei przeszło 100 mln zł.

Nowo ukończony most na Sanie w Sanoku / Darek Delmanowicz / PAP

Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na RMF24.pl . Bądź na bieżąco.

Nowy most w Sanoku posłuży mieszkańcom jeszcze tego lata

Pod koniec maja burmistrz Sanoka Tomasz Matuszewski informował, że na nowym moście w Sanoku rozpoczęły się próbne obciążenia. Był to jeden z ostatnich kluczowych testów przed dopuszczeniem obiektu do ruchu. Inżynierowie sprawdzali ugięcia, drgania i pracę konstrukcji.

"Badania prowadzą akredytowane laboratoria CADmost oraz Politechniki Śląskiej. To ważny etap. Krok po kroku zbliżamy się do oddania mostu mieszkańcom" - pisał burmistrz.

10 czerwca rozpoczną się procedury odbiorowe. Jak podaje Infopodkarpacie potrwają około trzech do czterech tygodni. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, nowa przeprawa zostanie udostępniona mieszkańcom jeszcze tego lata - 10 lipca. Dzisiaj pokazano zdjęcia nowej inwestycji.

/ Darek Delmanowicz / PAP

/ Darek Delmanowicz / PAP