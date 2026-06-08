Narodowy Fundusz Zdrowia planuje wprowadzenie powszechnego, bezpłatnego dostępu do niskodawkowej tomografii komputerowej (NDTK) w ramach badań przesiewowych raka płuca. Projekt rozporządzenia w tej sprawie trafił właśnie do konsultacji społecznych. Dotychczas badanie to było dostępne jedynie w ramach pilotażowego programu, co znacznie ograniczało liczbę pacjentów mogących z niego skorzystać.

NFZ chce sfinansować bezpłatne badania przesiewowe raka płuca od 2026 roku (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

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Podobnie jak w przypadku innych programów profilaktycznych finansowanych przez NFZ, takich jak mammografia czy cytologia, osoby spełniające określone kryteria wiekowe i zdrowotne (należące do grupy ryzyka) będą mogły wykonać badanie bezpłatnie.

Zmiana przepisów ma na celu usunięcie luki prawnej i umożliwienie NFZ ogłaszania konkursów na realizację nowych badań przesiewowych NDTK. Pozwoli to na stworzenie jasnych kryteriów oceny sprzętu i personelu medycznego, co ułatwi wybór najlepszych placówek i szybkie uruchomienie programu dla pacjentów.

Rak płuca pozostaje jednym z najczęściej diagnozowanych nowotworów w Polsce. Według danych Ministerstwa Zdrowia, każdego roku wykrywa się około kilku tysięcy nowych przypadków, a liczba zachorowań rośnie zwłaszcza wśród kobiet. Choroba ta charakteryzuje się wysoką śmiertelnością - w ostatnich dwóch dekadach z jej powodu umierało średnio 22,1 tys. osób rocznie.

Niskodawkowa tomografia klatki piersiowej to szybkie i bezpieczne badanie, które nie wymaga podania kontrastu i pozwala na ocenę stanu płuc.

Ministerstwo Zdrowia zakłada, że nowe przepisy wejdą w życie 1 lipca 2026 roku.