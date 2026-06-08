Ponad 50 opon zostało porzuconych na terenie Leśnictwa Lipowa, 700 metrów na południe od wsi Lipowa w województwie opolskim. Nieznany sprawca przywiózł je do lasu podczas długiego weekendu przy okazji Bożego Ciała, czyli między 4 a 7 czerwca. Nadleśnictwo zwróciło się z prośbą o pomoc i wszelkie informacje, które mogą pomóc w ustaleniu sprawcy.

/ Nadleśnictwo Opole, Lasy Państwowe /

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W długi czerwcowy weekend ktoś wywiózł do lasu 50 opon. Chodzi dokładnie o teren Leśnictwa Lipowa. Jak poinformowała jednostka Lasów Państwowych, na oponach widać bardzo charakterystyczne oznaczenia, co wskazuje, że pochodzą one z jakiegoś warsztatu samochodowego.



Sprawą zajmuje się już policja w Niemodlinie, natomiast opolskie nadleśnictwo zwróciło się dodatkowo z apelem o pomoc w ustaleniu sprawcy do wszystkich, którzy mogą mieć jakieś informacje w kwestii tego oburzającego zdarzenia. Nadleśnictwo opublikowało również zdjęcia.

"Zwracamy się do Was z ogromną prośbą o pomoc. Jeśli ktoś ma jakiekolwiek podejrzenia lub informacje, kto mógł wywieźć te opony do lasu, bardzo prosimy o anonimową wiadomość do naszej Straży Leśnej lub na messenger (Nadleśnictwo Opole, Lasy Państwowe) Gwarantujemy z naszej strony pełną dyskrecję" - napisano.

/ Nadleśnictwo Opole, Lasy Państwowe

/ Nadleśnictwo Opole, Lasy Państwowe

/ Nadleśnictwo Opole, Lasy Państwowe