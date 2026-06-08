Trzy osoby zostały ranne w wyniku zderzenia dwóch samochodów osobowych na drodze krajowej nr 20 w miejscowości Borcz na Kaszubach. Do wypadku doszło na trasie łączącej Kościerzynę z Żukowem.

/ PSP Kartuzy / Państwowa Straż Pożarna Chcesz być na bieżąco? Jeszcze więcej informacji znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl . Jeden z pojazdów po zderzeniu wypadł z jezdni. Informację o zdarzeniu służby otrzymały dzięki systemowi e-call. Na miejscu pracują cztery zastępy straży pożarnej oraz trzy zespoły ratownictwa medycznego. / PSP Kartuzy / Państwowa Straż Pożarna Na czas działania służb możliwe są utrudnienia w ruchu. Gorąca Linia RMF FM jest do Waszej dyspozycji! Przez całą dobę czekamy na informacje od Was, zdjęcia i filmy.



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