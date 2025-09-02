Prokuratura Okręgowa w Warszawie wyznaczyła termin przesłuchania marszałka Sejmu Szymona Hołowni w sprawie jego słów o "zamachu stanu". Przesłuchanie odbędzie się 10 października - poinformował rzecznik prokuratury, prok. Piotr Antoni Skiba.

Przesłuchanie marszałka Sejmu Szymona Hołowni ws. „zamachu stanu” wyznaczone na 10 października / Anita Walczewska / East News

Sprawa dotyczy wypowiedzi Szymona Hołowni z lipca, kiedy to marszałek Sejmu ujawnił, że wielokrotnie sugerowano mu opóźnienie zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta RP. Hołownia użył wówczas sformułowania "namawiano mnie do zamachu stanu".

Słowa marszałka odbiły się głośnym echem w sferze publicznej. Hołownia wyjaśniał później, że użył tego sformułowania w sensie politycznym, a nie prawnym. Pytany o autorów tych sugestii, wskazywał na osoby niezadowolone z wyniku wyborów prezydenckich.

Śledztwo w sprawie „zamachu stanu”

Wypowiedź marszałka Sejmu stała się przedmiotem śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie. Jak poinformował prok. Piotr Antoni Skiba, Hołownia zostanie przesłuchany w charakterze zawiadamiającego świadka. Wniosek o przesłuchanie został dołączony do sprawy tzw. zamachu stanu, zainicjowanej zawiadomieniem prezesa Trybunału Konstytucyjnego, Bogdana Święczkowskiego.

Śledztwo zostało wszczęte przez zastępcę prokuratora generalnego Michała Ostrowskiego, a 27 lutego br. przejęła je warszawska prokuratura okręgowa. Zawiadomienie dotyczyło podejrzenia popełnienia przestępstwa zamachu stanu m.in. przez premiera, marszałków Sejmu i Senatu, ministrów oraz szefa Rządowego Centrum Legislacji. Według Święczkowskiego od 13 grudnia 2023 r. osoby te miały działać w "zorganizowanej grupie przestępczej", dążąc do zmiany konstytucyjnego ustroju RP. Chodziło - zdaniem Święczkowskiego - o "zaprzestania działalności TK oraz innych organów konstytucyjnych, w tym Krajowej Rady Sądownictwa i Sądu Najwyższego".

Kontrowersje wokół śledztwa

Sprawa od początku budziła kontrowersje. Ówczesny prokurator generalny Adam Bodnar w lutym zawiesił w czynnościach prok. Ostrowskiego na sześć miesięcy, podkreślając, że "nie ma zgody na łamanie podstawowych zasad funkcjonowania prokuratury". Ponadto ministerialny rzecznik dyscyplinarny rozpoczął badanie kwestii wszczęcia śledztwa i prowadzenia go bez rejestracji w systemie ewidencyjnym prokuratury.

"Wierni żołnierze Zbigniewa Ziobry, czyli Bogdan Święczkowski oraz pan Michał Ostrowski, realizują bardzo konkretne polityczne zadania" - komentował w lutym tę sprawę Adam Bodnar.

W lipcu prok. Skiba informował, że wniosek do prokuratury w sprawie słów marszałka Sejmu złożył mec. Bartosz Lewandowski, pełnomocnik Krajowej Rady Sądownictwa, w ramach postępowania dotyczącego "zamachu stanu".

Jak przekazał rzecznik prokuratury, w sprawie tzw. zamachu stanu zaplanowano przesłuchania świadków aż do końca 2025 roku. Informację o terminie przesłuchania marszałka Sejmu jako pierwszy podał portal Interia.