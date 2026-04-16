​Prokuratura prowadzi śledztwo przeciwko policjantowi Komendy Miejskiej Policji w Krakowie Zbigniewowi S. Jest on podejrzany o usiłowanie seksualnego wykorzystania małoletniej i o ujawnienie informacji niejawnej - poinformował w czwartek Mariusz Boroń z Prokuratury Okręgowej w Krakowie.

Kraków. Policjant miał umawiać się na intymne spotkania z dziećmi

Boroń poinformował, że prokurator zastosował wobec podejrzanego środki zapobiegawcze: poręczenie majątkowe w wysokości 10 tys. zł, dozór policji, zawieszenie w czynnościach służbowych i zakaz opuszczania kraju. Śledztwo jest w toku.

O zdemaskowaniu 48-letniego policjanta , który w internecie miał podawać się za Piotra Sawickiego i dążyć do spotkania z dziećmi, poinformowali we wtorek łowcy pedofilów z Fundacji ECPU.

"W związku z doniesieniami medialnymi dotyczącymi jednego z krakowskich funkcjonariuszy informujemy, że niezwłocznie po uzyskaniu informacji o możliwym niezgodnym z prawem zachowaniu policjanta komendant miejski policji w Krakowie zawiesił go w wykonywaniu czynności służbowych, wszczął wobec niego postępowanie dyscyplinarne, jak również podjął kroki zmierzające do jak najszybszego wydalenia go ze służby" - podała we wtorek krakowska policja.

Poinformowała też, że wbrew informacjom podanym przez fundację, policjant ten ani żadna jednostka małopolskiej policji nie prowadziła czynności w związku z zaginięciem Iwony Wieczorek.

Nie tylko intymne spotkania z dziećmi

Śledztwo w sprawie policjanta prowadzi Prokuratura Rejonowa Kraków-Nowa Huta. Według jej ustaleń policjant od września 2025 r. do lutego 2026 r. w Krakowie i innych miejscach próbował nawiązać za pośrednictwem internetu i telefonu kontakt z osobą w wieku poniżej 15 lat, zmierzając do spotkania z nią.

Jednocześnie Zbigniew S. usiłował w styczniu i lutym 2026 r. w Krakowie prezentować małoletniej poniżej 15 lat treści pornograficzne. Mężczyzna nie miał świadomości, że pod tę osobę podszywa się pełnoletni członek tzw. łowców pedofilów.

Według prokuratury policjant pracujący w Wydziale Techniki Kryminalistycznej Komendy Miejskiej Policji w Krakowie ujawnił osobie nieuprawnionej także nagrania wideo przedstawiające materiały procesowe związane z oględzinami zwłok i oględzinami miejsca kradzieży z włamaniem, a także informacje ze śledztw dotyczących tych przestępstw.