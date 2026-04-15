Policjant z Komendy Miejskiej Policji w Krakowie został zawieszony w wykonywaniu czynności służbowym. Jak przekazała komenda, ma to związek z doniesieniami medialnymi. Wcześniej "łowcy pedofilów" z Fundacji ECPU przekazali, że zdemaskowali krakowskiego policjanta, który chciał umawiać się z dziećmi.
"W związku z doniesieniami medialnymi dotyczącymi jednego z krakowskich funkcjonariuszy, informujemy, że niezwłocznie po uzyskaniu informacji o możliwym niezgodnym z prawem zachowaniu policjanta, Komendant Miejski Policji w Krakowie zawiesił go w wykonywaniu czynności służbowych, wszczął wobec niego postępowanie dyscyplinarne, jak również podjął kroki zmierzające do jak najszybszego wydalenia go ze służby" - poinformowała we wtorek krakowska policja w serwisie X.