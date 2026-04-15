Chciał spotkać się z 13-latką z Trójmiasta

Wcześniej Fundacja ECPU przekazała, że "łowcy pedofilów" zdemaskowali 48-letniego policjanta, który w internecie miał zaczepiać dzieci. Do pierwszego przypadku miało dojść w 2025 r. Jak twierdzi fundacja, zależało mu zwłaszcza na spotkaniu z 13-latką z Trójmiasta, gdzie miał być oddelegowany do sprawy zaginięcia Iwony Wieczorek. Planował spotkać się z nastolatką w czasie wolnym w Gdańsku. Miał też zaprosić ją do Krakowa.

We wtorek Fundacja ECPU dostarczyła zgromadzone dowody do Biura Spraw Wewnętrznych Policji (BSWP).

Fundacja podkreśla, że wirtualne dzieci, które mężczyzna zaczepiał w internecie, były w rzeczywistości wolontariuszami ECPU.