Policjant z Komendy Miejskiej Policji w Krakowie został zawieszony w wykonywaniu czynności służbowym. Jak przekazała komenda, ma to związek z doniesieniami medialnymi. Wcześniej "łowcy pedofilów" z Fundacji ECPU przekazali, że zdemaskowali krakowskiego policjanta, który chciał umawiać się z dziećmi.

"W związku z doniesieniami medialnymi dotyczącymi jednego z krakowskich funkcjonariuszy, informujemy, że niezwłocznie po uzyskaniu informacji o możliwym niezgodnym z prawem zachowaniu policjanta, Komendant Miejski Policji w Krakowie zawiesił go w wykonywaniu czynności służbowych, wszczął wobec niego postępowanie dyscyplinarne, jak również podjął kroki zmierzające do jak najszybszego wydalenia go ze służby" - poinformowała we wtorek krakowska policja w serwisie X.

Chciał spotkać się z 13-latką z Trójmiasta

Wcześniej Fundacja ECPU przekazała, że "łowcy pedofilów" zdemaskowali 48-letniego policjanta, który w internecie miał zaczepiać dzieci. Do pierwszego przypadku miało dojść w 2025 r. Jak twierdzi fundacja, zależało mu zwłaszcza na spotkaniu z 13-latką z Trójmiasta, gdzie miał być oddelegowany do sprawy zaginięcia Iwony Wieczorek. Planował spotkać się z nastolatką w czasie wolnym w Gdańsku. Miał też zaprosić ją do Krakowa.

We wtorek Fundacja ECPU dostarczyła zgromadzone dowody do Biura Spraw Wewnętrznych Policji (BSWP).

Fundacja podkreśla, że wirtualne dzieci, które mężczyzna zaczepiał w internecie, były w rzeczywistości wolontariuszami ECPU.

