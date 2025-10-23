Akcja gaśnicza na terenie zakładów chemicznych Azoty w Tarnowie. Jak ustalił reporter RMF FM, zapalił się tam pył węglowy. Nikomu nic się nie stało.

Akcja gaśnicza na terenie zakładów Azoty w Tarnowie/Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W czwartek rano na terenie zakładów chemicznych Azoty w Tarnowie, w budynku elektrociepłowni, doszło do pożaru.

Jak dowiedział się reporter RMF FM Maciej Sołtys, zapalił się tam pył węglowy.

Rzecznik grupy Azoty uspokaja - "nie ma mowy w tej chwili o jakimkolwiek zagrożeniu, nikomu nic się nie stało".

Pożar spowodował jednak duże zadymienie.











