Akcja gaśnicza na terenie zakładów chemicznych Azoty w Tarnowie. Jak ustalił reporter RMF FM, zapalił się tam pył węglowy. Nikomu nic się nie stało.
W czwartek rano na terenie zakładów chemicznych Azoty w Tarnowie, w budynku elektrociepłowni, doszło do pożaru.
Jak dowiedział się reporter RMF FM Maciej Sołtys, zapalił się tam pył węglowy.
Rzecznik grupy Azoty uspokaja - "nie ma mowy w tej chwili o jakimkolwiek zagrożeniu, nikomu nic się nie stało".
Pożar spowodował jednak duże zadymienie.