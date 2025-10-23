Coraz trudniejsza sytuacja finansowa szpitala w małopolskich Myślenicach. Placówka ma już prawie 55 milionów złotych długu. Samorządowcy tłumaczą, że to efekt opóźnień w płatnościach z NFZ i rosnących kosztów utrzymania.

Wyjątkowo trudna sytuacja finansowa szpitala powiatowego w Myślenicach w Małopolsce.

Pod koniec ubiegłego roku placówka miała prawie 55 milionów złotych długu.

Skąd tak duże zadłużenie tego szpitala? Samorządowcy, z którymi rozmawiał reporter RMF FM Maciej Sołtys, podają co najmniej kilka powodów.

Problemem, podobnie jak innych szpitalach powiatowych są na pewno opóźnienia w wypłatach z Narodowego Funduszu Zdrowia.

Nie płaci, źle wycenia od wielu lat, jest wiele procedur, które nie znalazły żadnego nowego cennika od 10 lat, szpitalowi się płaci za procedury medyczne cały czas po staremu - mówi starosta myślenicki Józef Tomal i dodaje, że szpital w Myślenicach kontrakt wypełnił w 107 proc.

Rosnący dług to również rosnące koszty jego obsługi.

Mieszkańcy zaniepokojeni

Mieszkańcy Myślenic są zaniepokojeni sytuacją szpitala. Najbliższe miejsce, gdzie można szukać pomocy, jest bowiem w Krakowie.

Dojechać do Krakowa albo do innej miejscowości to jest masakra, najbliższy szpital czasem ratuje życie - mówią.

Jednym z pomysłów na uzdrowienie sytuacji szpitala w Myślenicach jest połączenie ze Szpitalem Uniwersyteckim w Krakowie.

Do starostwa trafiła propozycja rozpoczęcia rozmów, jednak na razie bez większych konkretów.

O trudnej sytuacji szpitala w Myślenicach radni powiatu będą rozmawiać w przyszłym tygodniu na nadzwyczajnej sesji.



Trudna sytuacja wielu szpitali w Polsce

Szpital w Myślenicach to jedna z wielu placówek w Polsce, która boryka się z problemami finansowymi.

W systemie ochrony zdrowia do końca tego roku brakuje około 14 miliardów złotych. Rząd i resort zdrowia jak dotąd znaleźli dodatkowe 4 miliardy złotych, by zmniejszyć tę lukę.

Minister zdrowia przyznaje, że w niektórych lecznicach może powtórzyć się sytuacja sprzed roku. W listopadzie i w grudniu szpitale w trudnej sytuacji przesuwały terminy zabiegów, które nie są pilne (np. ortopedycznych) na nowy rok.



