Dziesięć osób z zarzutami, sześć aresztowanych, w tym jeden żołnierz i pseudokibic. To efekt akcji służb w województwie warmińsko-mazurskim wymierzonej w handel narkotykami. Niewykluczone są kolejne zatrzymania.

Akcja służb w województwie warmińsko-mazurskim wymierzona w handel narkotykami. / CBŚP /

Bądź na bieżąco. Więcej najnowszych informacji znajdziesz na RMF24.pl .

Funkcjonariusze CBŚP wspólnie z policjantami z Węgorzewa oraz Żandarmerią Wojskową w Elblągu zatrzymali kolejnych członków zorganizowanej grupy przestępczej.

Wśród zatrzymanych znalazł się jeden z liderów gangu, pseudokibic z Olsztyna, który odpowiedzialny jest za przemyt i handel narkotykami na ogromną skalę.

Jak informuje reporter RMF FM, w jego samochodzie dostawczym znaleziono 85 kilogramów marihuany. W innym aucie, które służyło jako magazyn, znaleziono kilogram heroiny oraz broń palną z amunicją.

Czarnorynkowa wartość narkotyków to pięć milionów złotych.

/ CBŚP /

Wśród zatrzymanych żołnierz z Giżycka

W tej sprawie zatrzymany został też żołnierz z Giżycka. Według nieoficjalnych informacji nie był to oficer.

Mężczyzna już wcześniej miał zarzuty związane z posiadaniem narkotyków, teraz trafił do aresztu.

W całym śledztwie dotyczącym grupy przestępczej podejrzanych jest ponad 50 osób.

Do akcji odniósł się w czwartek rano szef MSWiA Marcin Kierwiński.

„Służby rozbiły zorganizowaną grupę przestępczą, która, oprócz handlu narkotykami, miała również dokonywać licznych kradzieży z włamaniem. Wspólne działania Centralnego Biura Śledczego Policji, Policji i Żandarmerii Wojskowej doprowadziły do zatrzymania kolejnych członków grupy, w tym jednego z liderów” - napisał Kierwiński na platformie X.