Dziesięć osób z zarzutami, sześć aresztowanych, w tym jeden żołnierz i pseudokibic. To efekt akcji służb w województwie warmińsko-mazurskim wymierzonej w handel narkotykami. Niewykluczone są kolejne zatrzymania.
Funkcjonariusze CBŚP wspólnie z policjantami z Węgorzewa oraz Żandarmerią Wojskową w Elblągu zatrzymali kolejnych członków zorganizowanej grupy przestępczej.
Wśród zatrzymanych znalazł się jeden z liderów gangu, pseudokibic z Olsztyna, który odpowiedzialny jest za przemyt i handel narkotykami na ogromną skalę.
Jak informuje reporter RMF FM, w jego samochodzie dostawczym znaleziono 85 kilogramów marihuany. W innym aucie, które służyło jako magazyn, znaleziono kilogram heroiny oraz broń palną z amunicją.
Czarnorynkowa wartość narkotyków to pięć milionów złotych.
W tej sprawie zatrzymany został też żołnierz z Giżycka. Według nieoficjalnych informacji nie był to oficer.
Mężczyzna już wcześniej miał zarzuty związane z posiadaniem narkotyków, teraz trafił do aresztu.
W całym śledztwie dotyczącym grupy przestępczej podejrzanych jest ponad 50 osób.
Do akcji odniósł się w czwartek rano szef MSWiA Marcin Kierwiński.
„Służby rozbiły zorganizowaną grupę przestępczą, która, oprócz handlu narkotykami, miała również dokonywać licznych kradzieży z włamaniem. Wspólne działania Centralnego Biura Śledczego Policji, Policji i Żandarmerii Wojskowej doprowadziły do zatrzymania kolejnych członków grupy, w tym jednego z liderów” - napisał Kierwiński na platformie X.