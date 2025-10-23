Nocny karambol w Warszawie. Na al. Prymasa Tysiąclecia zderzyło się kilkanaście samochodów. Nad ranem w czwartek udało się przywrócić ruch na odcinku od Górczewskiej do trasy S8.

W Warszawie na al. Prymasa Tysiąclecia zderzyło się kilkanaście aut / Shutterstock

Jak informuje reporter RMF FM Krzysztof Zasada, około północy (ze środy na czwartek) na al. Prymasa Tysiąclecia zderzyły się 4 pojazdy.

Następnie wpadały na nie kolejne auta.

W sumie rozbitych zostało 12 samochodów.

Na szczęście nikomu nic się nie stało. Wszyscy kierowcy byli trzeźwi.

Przyczyną tego zdarzenia było niedostosowanie prędkości do warunków drogowych - padał wtedy obfity deszcz.



Warszawskie służby posprzątały już drogę. Nad ranem w czwartek udało się przywrócić ruch na odcinku od Górczewskiej do trasy S8.