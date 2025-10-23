Nocny karambol w Warszawie. Na al. Prymasa Tysiąclecia zderzyło się kilkanaście samochodów. Nad ranem w czwartek udało się przywrócić ruch na odcinku od Górczewskiej do trasy S8.
Jak informuje reporter RMF FM Krzysztof Zasada, około północy (ze środy na czwartek) na al. Prymasa Tysiąclecia zderzyły się 4 pojazdy.
Następnie wpadały na nie kolejne auta.
W sumie rozbitych zostało 12 samochodów.
Na szczęście nikomu nic się nie stało. Wszyscy kierowcy byli trzeźwi.
Przyczyną tego zdarzenia było niedostosowanie prędkości do warunków drogowych - padał wtedy obfity deszcz.
Warszawskie służby posprzątały już drogę. Nad ranem w czwartek udało się przywrócić ruch na odcinku od Górczewskiej do trasy S8.