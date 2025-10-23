Nocny karambol w Warszawie. Na al. Prymasa Tysiąclecia zderzyło się kilkanaście samochodów. Nad ranem w czwartek udało się przywrócić ruch na odcinku od Górczewskiej do trasy S8.

  • Bądź na bieżąco. Więcej najnowszych informacji znajdziesz na RMF24.pl.

Jak informuje reporter RMF FM Krzysztof Zasada, około północy (ze środy na czwartek) na al. Prymasa Tysiąclecia zderzyły się 4 pojazdy. 

Następnie wpadały na nie kolejne auta. 

W sumie rozbitych zostało 12 samochodów. 

Na szczęście nikomu nic się nie stało. Wszyscy kierowcy byli trzeźwi. 

Przyczyną tego zdarzenia było niedostosowanie prędkości do warunków drogowych - padał wtedy obfity deszcz.

Warszawskie służby posprzątały już drogę. Nad ranem w czwartek udało się przywrócić ruch na odcinku od Górczewskiej do trasy S8. 