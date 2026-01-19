Śledztwo w sprawie niedzielnego wypadku kolejowego na południu Hiszpanii, w którym zginęło 40 osób, a ponad 100 zostało rannych, koncentruje się na usterce torów - poinformował dziennik "El Mundo", powołując się na źródło zbliżone do śledczych. Przyczyną wypadku mogło być wadliwe łączenie elementów torów, co doprowadziło do przerwania linii kolejowej w wyniku ruchu pociągów i warunków atmosferycznych - precyzuje dziennik.

Miejsce tragedii w Adamuz w Hiszpanii. / HANDOUT/AFP/East News / East News

Śledztwo w sprawie katastrofy kolejowej w Hiszpanii trwa. Nie wiadomo jeszcze, czy przerwanie torów było przyczyną czy skutkiem wypadku.

Państwowy przewoźnik wyklucza błąd ludzki i nadmierną prędkość jako przyczyny.

Pracownicy i związki zawodowe wcześniej sygnalizowali problemy techniczne na tej trasie.

Minister transportu Oscar Puente powiedział w poniedziałek, że śledztwo prowadzone przez Hiszpańską Komisję ds. Badania Wypadków Kolejowych (CIAF) i policję musi ustalić, czy przerwanie odcinka torów to przyczyna katastrofy, czy też jej skutek. Jak dodał w wywiadzie dla kanału telewizyjnego La 2, śledczy nadal "zbierają dane, a teza (o przerwaniu torów jako przyczynie tragedii - przyp. red.) jest tylko jedną z wielu spekulacji".

Wcześniej Puente określił wypadek w Adamuz jako "dziwny", ponieważ doszło do niego na prostym odcinku, który został odnowiony kilka miesięcy temu. Ponadto pociąg Iryo, największego prywatnego przewoźnika w kraju, został wyprodukowany zaledwie cztery lata temu, a jego ostatni przegląd przed katastrofą przeprowadzono w madryckich warsztatach Hitachi Rail w miniony czwartek, 15 stycznia.

Prezes Iryo Carlos Bertomeu również określił wypadek jako nietypowy.

To nie był błąd ludzki?

Z kolei państwowy przewoźnik Renfe wykluczył w poniedziałek błąd ludzki i nadmierną prędkość jako przyczynę katastrofy. To wypadek w dziwnych okolicznościach - przyznał szef Renfe Alvaro Fernandez Heredia w wywiadzie radiowym. Jak ocenił, jest jeszcze za wcześnie, aby mówić o przyczynach katastrofy.

Heredia dodał, że między pierwszym wykolejeniem a zderzeniem z drugim pociągiem minęło 20 sekund, co było zbyt krótkim czasem, aby uruchomić automatyczny system hamowania.

Problemy techniczne w Adamuz

Według "El Mundo", przyczyną wypadku mogło być wadliwe łączenie elementów torów, co doprowadziło do przerwania linii kolejowej w wyniku ruchu pociągów i warunków atmosferycznych. Gazeta powołuje się na źródło zbliżone do śledczych.