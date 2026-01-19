Na miejscu pracują policja stanowa Michigan, funkcjonariusze lokalnych jednostek oraz zespoły ratownictwa medycznego. Trwa akcja udzielania pomocy poszkodowanym i transportowania ich do okolicznych szpitali. W działaniach uczestniczy również policja z Zeeland.

Punkt schronienia w szkole

Do akcji ratunkowej wykorzystywane są również autobusy szkolne i pojazdy komunicji miejskiej. Przy ich wykorzystaniu osoby, które utknęły na autostradzie, są przewożone do licedum w Hudsonville. Tam zorganizowano tymczasowe schronienie i punkt pomocy, za który odpowiada Czerwony Krzyż.

Dyrekcja szkoły wystosowała specjalny komunikat do rodziców i mieszkańców, w którym podziękowała służbom ratunkowym, pracownikom szkoły oraz członkom lokalnej społeczności za szybkie i skoordynowane działania.