Na autostradzie międzystanowej w stanie Michigan doszło do ogromnego karambolu. W wyniku zdarzenia wiele osób zostało rannych, jednak według najnowszych informacji nie odnotowano ofiar śmiertelnych - podaje Fox News.
- Na autostradzie I-196 w pobliżu Hudsonville w stanie Michigan doszło do gigantycznego karambolu z udziałem ponad 100 pojazdów.
- Są ranni, ale nie odnotowano ofiar śmiertelnych.
- Co mogło być przyczyną wypadku? O tym przeczytasz w artykule.
Do wypadku doszło około godziny 10:19 czasu lokalnego w pobliżu Hudsonville. Według komunikatu biura szeryfa hrabstwa Ottawa, funkcjonariusze zostali wezwani na miejsce po otrzymaniu licznych zgłoszeń o kolizjach i pojazdach, które wypadły z drogi. Wśród uczestników karambolu znalazło się także kilka ciężarówek, które zablokowały trasę po niekontrolowanym skręcie naczepy względem ciągnika.