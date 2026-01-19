Na autostradzie międzystanowej w stanie Michigan doszło do ogromnego karambolu. W wyniku zdarzenia wiele osób zostało rannych, jednak według najnowszych informacji nie odnotowano ofiar śmiertelnych - podaje Fox News.

  • Na autostradzie I-196 w pobliżu Hudsonville w stanie Michigan doszło do gigantycznego karambolu z udziałem ponad 100 pojazdów.
  • Są ranni, ale nie odnotowano ofiar śmiertelnych.
  • Co mogło być przyczyną wypadku? O tym przeczytasz w artykule. 
Do wypadku doszło około godziny 10:19 czasu lokalnego w pobliżu Hudsonville. Według komunikatu biura szeryfa hrabstwa Ottawa, funkcjonariusze zostali wezwani na miejsce po otrzymaniu licznych zgłoszeń o kolizjach i pojazdach, które wypadły z drogi. Wśród uczestników karambolu znalazło się także kilka ciężarówek, które zablokowały trasę po niekontrolowanym skręcie naczepy względem ciągnika.

Na miejscu pracują policja stanowa Michigan, funkcjonariusze lokalnych jednostek oraz zespoły ratownictwa medycznego. Trwa akcja udzielania pomocy poszkodowanym i transportowania ich do okolicznych szpitali. W działaniach uczestniczy również policja z Zeeland.

Punkt schronienia w szkole

Do akcji ratunkowej wykorzystywane są również autobusy szkolne i pojazdy komunicji miejskiej. Przy ich wykorzystaniu osoby, które utknęły na autostradzie, są przewożone do licedum w Hudsonville. Tam zorganizowano tymczasowe schronienie i punkt pomocy, za który odpowiada Czerwony Krzyż. 

Dyrekcja szkoły wystosowała specjalny komunikat do rodziców i mieszkańców, w którym podziękowała służbom ratunkowym, pracownikom szkoły oraz członkom lokalnej społeczności za szybkie i skoordynowane działania.

Atak zimy w Michigan

Na razie nie są znane dokładne przyczyny powstania tak ogromnego karambolu. Wstępne ustalenia wskazują, że mogły się do niego przyczynić trudne warunki pogodowe, śliska nawierzchnia oraz ograniczona widoczność. Służby prowadzą działania mające na celu ustalenie przebiegu zdarzenia oraz zabezpieczenie wszystkich uczestników wypadku.

To jedna z największych tego typu katastrof drogowych w ostatnich latach w stanie Michigan - podaje Fox News. Śledztwo w sprawie przyczyn i okoliczności zdarzenia prowadzi biuro szeryfa hrabstwa Ottawa we współpracy z policją stanową i innymi służbami.

Autostrada jeszcze długo będzie zablokowana

W wyniku karambolu całkowicie zamknięto oba kierunki ruchu na odcinku autostrady I-196 pomiędzy zjazdami Hudsonville i Zeeland. Przewiduje się, że utrudnienia potrwają jeszcze przez wiele godzin, ponieważ konieczne jest nie tylko usunięcie rozbitych pojazdów, ale także udzielenie pomocy osobom, które mogły pozostać uwięzione w swoich samochodach.