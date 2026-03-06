Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski zapowiedział propozycję korekty Strefy Czystego Transportu. Szereg z nich dotyczy poszerzenia katalogu osób, które będą zwolnione z płacenia za wjazd do SCT.

Aleksander Miszalski zapowiedział zmiany w SCT / Adam Burakowski/PAP/Łukasz Gągulski / East News

Aleksander Miszalski zapowiedział korektę SCT ponad dwa tygodnie temu . To wynik protestów mieszkańców Krakowa i okolic, a także kampanii referendalnej. W stolicy Małopolski zebrano ponad 100 tys. podpisów w sprawie przeprowadzenia referendum za odwołaniem Miszalskiego. "Uważam, że referendum to najlepsze co mogło mi się jako politykowi przytrafić. Każdy kryzys bowiem to szansa, a ja dostałem szansę na to, żeby raz jeszcze wsłuchać się w głosy mieszkańców Krakowa, zobaczyć co wymaga zmian i wyciągnąć wnioski" - napisał Miszalski w mediach społecznościowych i przyznał, że przy wprowadzeniu SCT zostały popełnione błędy.

Wśród najważniejszych propozycji zmian w Strefie Czystego Transportu (SCT) w Krakowie znalazły się m.in.:

bezpłatny dojazd do wszystkich parkingów Park&Ride,

zapewnienie sprzedawcom możliwości dojazdu do placów targowych (takich jak Rybitwy i Balicka),

zwolnienie z opłat dla mieszkańców Małopolski w najtrudniejszej sytuacji materialnej,

zniesienie opłat dla przedsiębiorców i Organizacji Pożytku Publicznego z siedzibą w Krakowie i zarejestrowanym tu samochodem,

zniesienie obowiązku rejestracji motocykli,

umożliwienie dziedziczenia uprawnień SCT w rodzinie (dla mieszkańców Krakowa),

uproszczenie procedur zwolnień oraz abolicja dla samochodów zakupionych do końca 2025 roku.

Władze miasta podkreślają, że katalog propozycji nie jest zamknięty i kolejne decyzje będą podejmowane po konsultacjach z mieszkańcami, przedsiębiorcami oraz gminami podkrakowskimi.

Zmiany po uprawomocnieniu wyroku

Miszalski zapowiedział, że korekty odbędą się w dwóch etapach. Jeden znich dotyczy uprawomocnienia decyzji Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ws. SCT. Wprowadzone zostaną kolejne zmiany, takie jak możliwość dojazdu do wszystkich placówek medycznych - zarówno publicznych, jak i prywatnych - po wcześniejszym zgłoszeniu w systemie SCT.

Ponadto, wprowadzone zostanie kryterium podatkowe, zgodnie z którym uprawnienia będą przysługiwać osobom rozliczającym podatki w Krakowie, bez konieczności zameldowania w mieście.

"Po analizie uwag do SCT podjąłem decyzję, że nie będziemy odwoływać się od tej decyzji sądu, gdyż w pełni zgadzam się z tym podejściem. Mam nadzieję i otrzymałem takie wstępne zapewnienia, że również wojewoda uzna te rozwiązania i nie będzie skarżył decyzji WSA w tym obszarze. Dzięki temu obie zmiany wejdą w życie automatycznie po uprawomocnieniu się decyzji WSA" - zaznaczył prezydent Krakowa.

Kiedy zmiany wejdą w życie?

Korekta proponowana przez prezydenta miasta będzie jeszcze konsultowana. Efektem prac będzie uchwała "która po wakacjach trafi pod obrady Rady Miasta" - zaznacza Miszalski.

"Chcę też jasno podkreślić, że niezależnie od nacisków nie wycofam się z wdrożenia SCT, nie zmniejszę norm ani nie ograniczę zakresu terytorialnego strefy" - dodaje.