W czwartek wieczorem doszło do groźnej sytuacji na autostradzie A4 w Małopolsce. Na pasie w kierunku Krakowa zapaliła się karetka pogotowia. Pojazd przewoził pacjenta z Brzeska.
- Najnowsze informacje z kraju i ze świata na rmf24.pl.
Do pożaru karetki doszło w czwartek przed godz. 19.00 na autostradzie A4 w kierunku Krakowa na wysokości miejscowości Stanisławice. Na miejsce zdarzenia natychmiast skierowano zastępy straży pożarnej, policję, Zespół Ratownictwa Medycznego oraz służbę autostradową.
Strażacy zabezpieczyli teren i ugasili pożar pojazdu.
Na szczęście w wyniku zdarzenia nikt nie odniósł obrażeń. Transportowany pacjent został przekazany innemu zespołowi ratownictwa medycznego.
Podczas akcji ratunkowej ruch na autostradzie A4 w okolicach miejscowości Stanisławice w kierunku Krakowa był całkowicie zablokowany.