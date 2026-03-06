W czwartek wieczorem doszło do groźnej sytuacji na autostradzie A4 w Małopolsce. Na pasie w kierunku Krakowa zapaliła się karetka pogotowia. Pojazd przewoził pacjenta z Brzeska.

Zdjęcie poglądowe / Shutterstock

Najnowsze informacje z kraju i ze świata na rmf24.pl .

Do pożaru karetki doszło w czwartek przed godz. 19.00 na autostradzie A4 w kierunku Krakowa na wysokości miejscowości Stanisławice. Na miejsce zdarzenia natychmiast skierowano zastępy straży pożarnej, policję, Zespół Ratownictwa Medycznego oraz służbę autostradową.

Strażacy zabezpieczyli teren i ugasili pożar pojazdu.

Na szczęście w wyniku zdarzenia nikt nie odniósł obrażeń. Transportowany pacjent został przekazany innemu zespołowi ratownictwa medycznego.



Podczas akcji ratunkowej ruch na autostradzie A4 w okolicach miejscowości Stanisławice w kierunku Krakowa był całkowicie zablokowany.