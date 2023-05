Już 10 czerwca w hotelu Hilton Garden Inn Kraków Airport obędzie się konferencja "Powiem TAK!" poświęcona zmianie postrzegania osób z niepełnosprawnościami. Pomysłodawcą i organizatorem wydarzenia jest Juliusz Zgliński - licealista i działacz na rzecz równości, który zmaga się z niepełnosprawnością ruchową. Patronem medialnym wydarzenia jest radio RMF FM.

/ Materiały prasowe

Konferencja skierowana jest przede wszystkim do osób związanych z oświatą i ochroną zdrowia oraz do rodziców osób z niepełnosprawnościami i samych osób niepełnosprawnych. Konferencja będzie miała też specjalny panel skierowany do przedsiębiorców poszukujących nowych pracowników.

Celem konferencji jest przełamywanie stereotypów dotyczących osób z niepełnosprawnościami. Uczestnicy będę mogli wysłuchać prelegentów z różnych środowisk, m.in.: Samuela Tokarskiego, Przemysława Burmera, Szymona karwasza, Marcina Banaszkiewicza, Julię Małecką, Joannę Środę, Marcina Fidlera, Magdalenę Bujakowską, Magdaleną Brdej oraz Macieja Kaweckiego. Konferencję poprowadzi Paulina Patro.

Od pierwszego roku życia sam zmagam się z niepełnosprawnością ruchową. Niemal od samego początku swojej edukacji, doświadczam z tego powodu przykrości. Od jakiegoś czasu zacząłem głośno mówić na ten temat, a teraz postanowiłem zorganizować konferencję. Chciałbym przełamać tabu dotyczące niepełnosprawności i uwrażliwić innych na problemy OzN - mówi Juliusz Zgliński, 16-letni licealista, organizator konferencji.-

Tyle się teraz mówi o równości i akceptacji, a w tym obszarze wciąż jest wiele niedomówień i nieporozumień. Trzeba rozpocząć zmianę już teraz, a najlepiej rozpocząć ją od ludzkich serc. Wierzę, że razem ze mną oraz innymi prelegentami powiecie TAK! dla ludzi z niepełnosprawnością - dodaje.

Partnerem medialnym konferencji jest radio RMF FM. Partnerem strategicznym wydarzenia jest hotel Hilton Garden Inn Kraków Airport. Wszyscy prelegenci zrezygnowali z wynagrodzenia, bezpłatny jest też udział w konferencji.

Zarejestrować można się na >>>STRONIE INTERNETOWEJ KONFERENCJI<<< .

Agenda konferencji "Powiem TAK!"

10:00 - rozpoczęcie konferencji, przywitanie

10:05 - wystąpienie przedstawiciela Hilton Garden Inn Krakow Ariport

Panel I: Nierówności wokół nas

10:20 - Samuel Tokarski, maturzysta;

10:30 - Przemysław Burmer, prezes fundacji "Reare Diseases";

10:50 - występ artystyczny

Panel II: Jak radzić sobie z dyskryminacją?

11:10 - Szymon Karwasz, konsultant LinkedIn;

11:25 - Marcin Banaszkiewicz, trener LinkedIn, założyciel społeczności H2H;

11:40 - przerwa kawowa

Panel III: Jak spełniać marzenia?

12:10 - Julia Małecka, specjalistka od CHaD oraz autorka książki "Ja się nie chowam, jestem ChaDowa";

12:25 - Joanna Środa, Medical Representative;

12:40 - Marcin Fidler, autor książki “#WynalazcyPL", Top LinkedIn Influencer;

12:55 - występ artystyczny

Panel IV: Innowacje, które zmieniają rzeczywistość

13:00 - Magdalena Bujakowska, dyrektor szkoły podstawowej z oddziałami integracyjnymi;

13:15 - Magdalena Brdej, ortotyk;

13:30 - Maciej Kawecki, prorektor ds. innowacji WSB Warszawa, popularyzator i pasjonat technologii;

13:45 - przerwa kawowa;

14:00 - Juliusz Zgliński, licealista, organizator konferencji;

14:15 - pokaz mody dla ludzi z niepełnosprawnościami;

15:00 - zakończenie konferencji, podziękowania dla sponsorów;

15:10 - 16:45 - networking.

Organizator zastrzega, że godziny poszczególnych wystąpień mogą ulec zmianie.