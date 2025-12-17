Już po raz 29. na Rynku Głównym w Krakowie osoby bezdomne i potrzebujące będą mogły zasiąść do wigilijnego stołu. W niedzielę, dzięki inicjatywie restauratora Jana Kościuszki oraz wsparciu partnerów i mieszkańców, rozgrzewające posiłki, paczki świąteczne i profesjonalna pomoc medyczna trafią do tysięcy osób w kryzysie. W tym roku wydarzenie uświetni obecność kardynała Grzegorza Rysia, nowego metropolity krakowskiego.

Zastępca naczelnika Wydziału Organizacyjno-Prezydialnego KM PSP w Krakowie mł. bryg. Paweł Karpowicz (L), restaurator Jan Kościuszko (2P) oraz przedstawicielka organizatora Anna Ruszecka (P) / Art Service / PAP

Już od prawie 30 lat krakowski Rynek Główny w grudniu gości Wigilijny stół dla osób bezdomnych i potrzebujących, organizowany przez Jana Kościuszkę.

Setki wolontariuszy, darczyńców i samorządowców łączą siły, by nikt nie był sam i głodny w tym wyjątkowym czasie, serwując tradycyjne potrawy i rozdając 10 tys. paczek z żywnością.

W tym roku do akcji dołącza kardynał Grzegorz Ryś, podkreślając duchowy wymiar wydarzenia, a także działa szpital polowy z bezpłatnymi badaniami dla osób w kryzysie bezdomności.

Krakowski Rynek Główny już od niemal trzech dekad staje się w grudniu miejscem niezwykłej solidarności. Wigilia dla osób bezdomnych i potrzebujących, organizowana przez Jana Kościuszkę, to wydarzenie, które na stałe wpisało się w kalendarz miasta. Każdego roku setki wolontariuszy, darczyńców oraz samorządowców łączą siły, by nikt w tym wyjątkowym czasie nie został sam.

Głodny nikt nie wyjdzie, będziemy do ostatniej chwili - zapewnia Jan Kościuszko, organizator akcji i znany krakowski restaurator.

Wigilijny stół na Rynku to nie tylko posiłek - to gest wspólnoty i szacunku, okazja do rozmowy i wymiany życzliwości. Jak podkreśla Kościuszko, "akcja polega na zorganizowaniu wigilijnego stołu, przy którym z jednej strony są ci, którzy chcą pomóc - m.in. partnerzy wydarzenia dzielący się swoimi produktami oraz mieszkańcy przynoszący suchą żywność, a z drugiej osoby, które z różnych powodów często muszą z tej pomocy korzystać".

Wigilijne potrawy i świąteczne paczki

W tym roku, jak co roku, na uczestników czekać będą tradycyjne dania: aromatyczny bigos, czerwony barszcz oraz inne specjały, które rozgrzeją w zimowy dzień. Organizatorzy przewidują, że podczas niedzielnej Wigilii rozdanych zostanie około 10 tysięcy paczek z żywnością. W środku znajdą się m.in. słodycze, konserwy, makarony, kasze i inne produkty, które pozwolą potrzebującym przetrwać świąteczny czas.

Do akcji aktywnie włącza się także krakowski ratusz - prezydent miasta zapowiedział, że przyniesie na Rynek aż tysiąc tradycyjnych obwarzanków. Organizatorzy zachęcają również mieszkańców Krakowa, by dostarczali suchą żywność, konserwy i inne trwałe produkty, które w paczkach trafią do najbardziej potrzebujących.

W tym roku wydarzenie będzie miało wyjątkowy charakter - na zaproszenie organizatorów przybędzie kardynał Grzegorz Ryś, który dzień wcześniej obejmie urząd metropolity krakowskiego. To ważny gest, podkreślający duchowy wymiar tej inicjatywy. Przez lata Wigilię wspierał ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski, a po jego śmierci obecność duchownych kontynuuje tradycję dzielenia się nie tylko chlebem, ale i dobrym słowem.

Szpital polowy - zdrowie pod wigilijnym dachem

Jednym z najważniejszych elementów tegorocznej Wigilii będzie szpital polowy, przygotowany przez Szkołę Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie oraz Fundację Centrum Dobroczynności Lekarskiej im. prof. Teresy Adamek-Guzik. W godzinach od 9 do 16 osoby w kryzysie bezdomności będą mogły skorzystać z bezpłatnych badań i konsultacji medycznych.

Głównie chodzi nam o profilaktykę chorób przewlekłych, które czasem nie dają jeszcze o sobie znać - tłumaczy Anna Ruszecka, lekarka z Fundacji Centrum Dobroczynności Lekarskiej im. Prof. Teresy Adamek-Guzik.

Na miejscu dyżur pełnić będzie dziesięciu specjalistów: kardiolog, endokrynolog, radiolog, ginekolog, laryngolog, dermatolog, stomatolog i inni. Dostępne będą badania USG, EKG oraz porady z zakresu interny, kardiologii, ortopedii i stomatologii.

Na co dzień wiele osób w kryzysie bezdomności nie ma realnego dostępu do diagnostyki czy leczenia, nawet jeśli problemy zdrowotne są poważne. Szpital polowy to możliwość uzyskania pomocy na miejscu - bez skierowania i bez zbędnych formalności - podkreśla lek. Anna Ruszecka.

Organizatorzy i partnerzy apelują do mieszkańców Krakowa o włączenie się w akcję - każda paczka makaronu, każda puszka konserwy to konkretna pomoc, która może odmienić czyjeś święta.