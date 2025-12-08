Dziennikarze i pracownicy Grupy RMF FM - jak co roku, od wielu lat - dołączyli do grona Darczyńców Szlachetnej Paczki i przygotowali podarunki dla pani Aleksandry i jej kilkuletniego synka Daniela. Ich historia to opowieść o sile, determinacji i codziennym pokonywaniu trudności. Przypominamy - Weekend Cudów już w najbliższą sobotę i niedzielę. Zostało więc kilka dni, by dołączyć do akcji i sprawić radość na święta osobom potrzebującym pomocy.

/ RMF FM

Pani Aleksandra i Daniel dopiero od niedawna mogą powiedzieć, że mają własny, bezpieczny kąt. Po latach życia w niepewności, po doświadczeniach przemocy i tułaczki - najpierw przez dom samotnej matki, potem przez mieszkania u bliskich, gdzie nie zawsze panowały dobre warunki - wreszcie znaleźli miejsce, które mogą nazwać domem. Przed nimi kolejny ważny krok - przeprowadzka do nowego mieszkania socjalnego. To będzie ich pierwszy prawdziwy dom, choć na początku zabraknie w nim niemal wszystkiego.

Przed przeprowadzką do nowego mieszkania rodzina potrzebuje podstawowego wyposażenia: kołder, pościeli, poduszek, ręczników, łóżeczka dla Daniela, stołu, krzeseł, szafy czy lodówki. Każdy z tych przedmiotów to dla nich krok w stronę normalności i poczucia, że wreszcie są u siebie.

W paczce znalazły się także produkty spożywcze - trwała żywność, ryż, kasza, makarony, mleko, dżemy, konserwy, ulubiona czarna herbata cytrynowa dla pani Aleksandry i kaszka mleczna o smaku truskawkowym dla Daniela. Nie zabrakło środków czystości i higieny, w tym pieluch, na które Daniel nie ma uczulenia, proszku do prania, płynów do mycia, papieru toaletowego i ręcznikowego oraz artykułów dziecięcych.

Zobacz, jak robiliśmy paczkę:

Szykujemy Szlachetną Paczkę Jakub Rutka / RMF FM

Pani Aleksandra marzy o spokojnym, bezpiecznym życiu dla siebie i syna. Chciałaby, by Daniel miał szczęśliwe dzieciństwo, pełne ciepła i miłości. Każda, nawet najmniejsza pomoc, przybliża ich do tego celu i daje nadzieję, że po latach trudnych doświadczeń wreszcie nadejdą lepsze dni.

Jeśli i wy chcielibyście pomóc, wejdźcie na www.szlachetnapaczka.pl i wybierzcie rodzinę. Na wsparcie wciąż czeka wiele z nich.

Szlachetna Paczka to nie tylko przekazanie paczki. To szansa na nowy początek, na odzyskanie nadziei, na poczucie, że nie jest się samemu. Kiedy pomagamy, zmieniamy nie tylko codzienność rodzin takich jak pani Aleksandra i Daniel - zmieniamy też siebie. Uczymy się patrzeć na innych z większą empatią, dostrzegać potrzeby, których wcześniej nie widzieliśmy. Zmieniamy świat - na dobre.