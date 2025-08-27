W ostatnich tygodniach słowacki Tatrzański Park Narodowy (TANAP) odnotował gwałtowny wzrost przypadków łamania przepisów ochrony przyrody przez turystów, wśród których najwięcej wykroczeń popełniają Polacy. Wspólne patrole służb TANAP i polskiego Tatrzańskiego Parku Narodowego (TPN) ruszyły w teren, by chronić unikalne górskie środowisko przed nieodpowiedzialnym zachowaniem odwiedzających.

Polacy liderami w łamaniu przepisów w słowackich Tatrach. TANAP i TPN zacieśniają kontrole / Shutterstock

Wzmożone kontrole w sercu Tatr

W odpowiedzi na rosnącą liczbę naruszeń regulaminu parku, służby TANAP i TPN zintensyfikowały działania patrolowe w najbardziej uczęszczanych rejonach Tatr Wysokich. Patrole pojawiały się już od wczesnych godzin porannych, kontrolując setki turystów na popularnych szlakach, m.in. w okolicach Rysów, Szpiglasowej Przełęczy oraz Liptowskich Murów.

Akcja miała na celu nie tylko egzekwowanie przepisów, ale również edukację i uświadamianie odwiedzających o konieczności ochrony górskiej przyrody.

Polacy na czele niechlubnej statystyki

Jak wynika z informacji przekazanych przez TANAP, to właśnie polscy turyści najczęściej łamią przepisy obowiązujące na terenie słowackiego parku narodowego.

Najpowszechniejsze wykroczenia to:

nielegalne biwakowanie,

rozbijanie namiotów w miejscach objętych ścisłą ochroną,

schodzenie ze znakowanych szlaków,

kąpiele w górskich jeziorach oraz

używanie dronów, które są w Tatrach surowo zabronione.

Strażnicy odnotowali również przypadki tzw. czarnego przewodnictwa, czyli nielegalnego prowadzenia grup turystów na najwyższe szczyty, takie jak Gerlach, Łomnica czy Szatan.

Naruszanie przepisów w górach niesie za sobą poważne konsekwencje zarówno dla przyrody, jak i dla samych turystów.

Nielegalne biwakowanie i schodzenie ze szlaków prowadzi do degradacji cennych siedlisk roślinnych i płoszenia dzikich zwierząt. Kąpiele w górskich jeziorach mogą zaburzać delikatny ekosystem wodny, a używanie dronów stresuje zwierzęta i zakłóca spokój innych odwiedzających.

Czarny przewodnik to nie tylko zagrożenie dla środowiska, ale również dla bezpieczeństwa uczestników wypraw, którzy często nie są świadomi ryzyka związanego z wysokogórską turystyką.



Dyrekcja TANAP podkreśla, że celem wzmożonych kontroli nie jest szykanowanie turystów, lecz troska o zachowanie unikalnego charakteru tatrzańskiej przyrody. Przypomina, że Tatry nie są wyłącznie miejscem do robienia efektownych zdjęć czy realizowania ekstremalnych wyzwań, lecz przede wszystkim wrażliwym przyrodniczo obszarem, który wymaga szacunku i odpowiedzialności. Przepisy obowiązujące w parku mają chronić górskie środowisko przed zniszczeniem i zapewnić bezpieczeństwo wszystkim odwiedzającym.



Apel do turystów: Szanujmy Tatry

Władze TANAP i TPN apelują do wszystkich turystów, by przestrzegali obowiązujących zasad i wykazywali się odpowiedzialnością podczas górskich wędrówek. Tylko dzięki wspólnym wysiłkom możliwe jest zachowanie piękna i różnorodności tatrzańskiej przyrody dla przyszłych pokoleń.

Strażnicy dziękują wszystkim, którzy respektują przepisy i swoim zachowaniem dają przykład innym.