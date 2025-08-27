Nad Tarnowem unoszą się kłęby dymu. Jak przekazał RMF24 mł. kpt. Dominik Ryba z PSP w Tarnowie, pali się jedna hala zakładu przemysłowego przy ul. Dojazd, w którym przechowywane są znicze. Ogniem zajęła się również część administracyjna hali.

Pożar hali ze zniczami w Tarnowie, fot. Gorąca linia RMF FM

Na miejscu pracuje co najmniej 33 zastępów straży pożarnej - ponad 100 strażaków. Straż wykorzystuje specjalistyczny sprzęt, m.in. drona do monitorowania, samochód rozpoznania chemicznego i monitorowania atmosfery. Cały czas dosyłane są nowe zastępy.

Strażacy apelują do mieszkańców o zamykanie okien. Na miejsce zmierza grupa operacyjna komendanta wojewódzkiego.

Wkrótce więcej informacji.

Potężny pożar w Tarnowie. Pali się hala ze zniczami, fot. Gorąca linia RMF FM



