Na lotnisku w Krakowie-Balicach doszło do zatrzymania poszukiwanego 42-letniego obywatela Nigerii. Mężczyzna zgłosił się do odprawy na rejs do Eindhoven w Królestwie Niderlandów. Jego podróż zakończyła się jeszcze przed wejściem na pokład samolotu.

Poszukiwany Nigeryjczyk zatrzymany w Balicach / Shutterstock

Poszukiwany przez policję w Rudzie Śląskiej

Jak informuje straż graniczna, do zatrzymania Nigeryjczyka doszło w poniedziałek na krakowskim lotnisku w Balicach. Funkcjonariusze placówki straży granicznej podczas rutynowej kontroli wylegitymowali pasażera lecącego do Holandii. W trakcie sprawdzania danych okazało się, że 42-letni mężczyzna figuruje w policyjnych rejestrach jako osoba poszukiwana.

Był on ścigany przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Rudzie Śląskiej w związku z uchylaniem się od obowiązku alimentacyjnego.

Nigeryjczyk w Balicach trafił w ręce policji

Cudzoziemiec został przekazany krakowskim policjantom, którzy przejęli dalsze czynności.

To kolejny przypadek, który pokazuje skuteczność i czujność funkcjonariuszy straży granicznej na polskich lotniskach. Mundurowi podkreślają, że osoby nieprzestrzegające prawa muszą liczyć się z konsekwencjami, a próby wyjazdu z kraju nie chronią przed odpowiedzialnością karną.