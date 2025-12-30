Od stycznia 2026 roku pasażerowie komunikacji miejskiej w Krakowie muszą liczyć się z nowymi przepisami. Za głośne rozmowy przez telefon lub słuchanie muzyki przez głośnik w autobusie czy tramwaju grozi kara 200 złotych lub nawet nakaz opuszczenia pojazdu.

Rewolucja w komunikacji miejskiej w Krakowie. Za głośne korzystanie z telefonu grozi wysoka kara / Shutterstock

Podczas ostatniej przedświątecznej sesji Rady Miasta Krakowa radni przyjęli zmiany w przepisach porządkowych dotyczących przewozu osób i bagażu pojazdami komunikacji miejskiej.

Zgodnie z ich decyzją od nowego roku w autobusach i tramwajach obowiązywać będzie zakaz korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych w trybie głośnomówiącym oraz odtwarzania muzyki przez głośniki.





Skąd zmiany?

Jak informuje "Gazeta Krakowska", zmiany są efektem petycji mieszkańca Krakowa, który zwrócił uwagę na potrzebę doprecyzowania przepisów, by odpowiadały realiom współczesności.

Dotychczasowy zakaz „korzystania z radioodbiorników” nie obejmował bowiem nowoczesnych urządzeń, takich jak smartfony czy przenośne głośniki. Jak podkreślono w uzasadnieniu do uchwały, „jej celem jest poprawa komfortu pasażerów, korzystających z pojazdów komunikacji miejskiej w Krakowie”.

Kary za łamanie przepisów

Za złamanie nowych zasad grozi opłata dodatkowa w wysokości 200 zł lub nawet nakaz opuszczenia pojazdu.

Do egzekwowania nowych przepisów uprawnieni będą kontrolerzy biletów. Opłata dodatkowa może zostać nałożona wyłącznie w sytuacji, gdy kontroler bezpośrednio stwierdzi naruszenie przepisów w trakcie kontroli w pojeździe.

Nadzór nad porządkiem w pojeździe sprawuje także kierowca lub motorniczy, który może wezwać pasażera do zaprzestania używania urządzenia w trybie głośnomówiącym, a jeżeli polecenie to nie zostanie wykonane, ma prawo nakazać opuszczenie pojazdu.