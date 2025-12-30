Między 320 a 350 km/h - taką prędkość mają osiągać na polskich torach nowe pociągi, które planuje kupić PKP Intercity. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak zdradził, że te składy początkowo będą jeździć między Warszawą a Łodzią.

Dariusz Klimczak - minister infrastruktury / Marcin Obara / PAP

PKP Intercity ogłosiło przetarg na zakup 20 nowoczesnych pociągów dużych prędkości z opcją na kolejne 35.

Nowe składy mają osiągać prędkość od 320 do 350 km/h, co znacząco przyspieszy podróże po polskich torach.

Więcej informacji z kraju i ze świata znajdziesz na stronie głównej rmf24.pl

PKP Intercity w poniedziałek rozpisało przetarg na dostawę 20 składów dla Kolei Dużych Prędkości z opcją na dostawę kolejnych 35.

Planujemy kupić high speedy, które będą jeździły po polskich torach z prędkością między 320 a 350 kilometrów na godzinę - zapowiedział szef resortu infrastruktury Dariusz Klimczak.

Podkreślił, że w pierwszej kolejności nowe pociągi będą jeździły między Warszawą, Portem Polska (dawny Centralny Port Komunikacyjny) a Łodzią. Potem mają kursować do Wrocławia i Poznania.

Kiedy pierwsze składy trafią do Polski?

PKP Intercity przewiduje, że dostawa dwóch pierwszych pociągów nastąpi w terminie do 60 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Dostawa wszystkich 20 w ramach zamówienia podstawowego ma potrwać najwyżej 84 miesięcy, a dostawa wszystkich składów wraz z prawem opcji - do 110 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Usługi utrzymania pociągów mają być świadczone przez 30 lat.