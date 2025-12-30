Polak znajdujący się wśród uwolnionych członków załogi tankowca, porwanego na początku grudnia u wybrzeży Gwinei Równikowej, jest już w Polsce - przekazał rzecznik prasowy MSZ Maciej Wewiór. Dziennikarz RMF FM Mateusz Chłystun w poniedziałek późnym wieczorem jako pierwszy informował o uwolnieniu dziewięciu członków załogi tankowca CGAS Saturn.

  • Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na rmf24.pl.

Zobacz również:

Marynarze uwolnieni po miesiącu niewoli. Wśród nich Polak

Rzecznik MSZ Maciej Wewiór przekazał we wtorek PAP, że Polak powrócił już do kraju. To jest bardzo dobra wiadomość, że nasz obywatel jest już z rodziną, w domu, w Polsce - dodał Wewiór. Podziękował "wszystkich zaangażowanych w proces", w tym duńskiemu armatorowi, który zarządza statkiem.

Marynarze zostali uprowadzeni w Zatoce Gwinejskiej 3 grudnia. Duński tankowiec LPG CGAS Saturn pod banderą Portugalii płynął do Malabo w Gwinei Równikowej.

Po abordażu piratów, statek dopłynął do jednego z portów na zachodnim wybrzeżu Afryki. Jeden z członków załogi po tym ataku wymagał pomocy medycznej i trafił do szpitala na lądzie.

Zatoka Gwinejska należy do najniebezpieczniejszych wód na świecie. Według Centrum Raportowania Piractwa Międzynarodowego Biura Morskiego od stycznia do końca września tego roku w regionie doszło do 15 ataków piratów. 