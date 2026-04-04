Wielka Sobota na krakowskim Rynku Głównym upłynęła pod znakiem tradycji, wspólnoty i świątecznych życzeń. Mieszkańcy oraz turyści licznie zgromadzili się, by poświęcić wielkanocne pokarmy i wysłuchać poruszających słów kardynała Grzegorza Rysia oraz prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego.

Święcenie pokarmów na krakowskim rynku / Łukasz Gągulski / PAP

W samo południe przed Bazyliką Mariacką w Krakowie kardynał Grzegorz Ryś poświęcił wielkanocne potrawy, a następnie udał się na drugą stronę rynku, gdzie błogosławił święconki przyniesione przez mieszkańców.

Zgodnie z tradycją, w koszyczkach znalazły się chleb, jajka, sól, wędliny, chrzan oraz ciasto - każdy z tych produktów ma swoje symboliczne znaczenie.

Poruszające słowa kardynała Rysia

Metropolita krakowski zwrócił uwagę na potrzebę wzajemnego słuchania i zrozumienia. Myślę, że kluczem do bycia ze sobą dzisiaj jest umiejętność posłuchania się wzajemnie. Chyba straciliśmy tę umiejętność. Wszyscy chcą mówić, mieć prawo być wysłuchanymi, tylko kłopot jest z tymi, którzy mają tego wysłuchać - powiedział kardynał Ryś, przypominając, że "Bóg dał nam dwoje uszu i jedne usta".

Zasugerował także, by uczynić z tego ćwiczenie na Wielkanoc w domach i rodzinach.

W rozmowie z dziennikarzami metropolita podkreślił duchowy wymiar świąt. Jezus zmartwychwstał po to, żeby każdy z nas mógł zmartwychwstać. Każdemu życzę, żeby identyfikował w sobie to, z jakiego grobu musi powstać i żeby się dał Jezusowi z niego wyprowadzić. I żeby to też miało wymiar wspólnotowy. Żebyśmy doświadczyli wreszcie tego, że jest możliwy pokój na świecie, że ludzie się nie muszą zabijać, a mogą ze sobą współpracować - zaznaczył.

Wielkanocna wspólnota na rynku

Po poświęceniu pokarmów przy scenie obok ratusza rozstawiono stół z tradycyjnym poczęstunkiem. Kardynał Ryś i przedstawiciele władz miasta rozdawali mieszkańcom świąteczne potrawy, podkreślając atmosferę wspólnoty i integracji.

Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski w swoich życzeniach zwrócił uwagę na wyjątkowy charakter Rynku Głównego.

Pomimo tego, że czasem mamy inne wrażliwości, inne poglądy, inne narodowości, to jednak zawsze ten rynek bardzo mocno integruje. (...) Mimo że mamy różne swoje kłopoty i zmartwienia, mamy też różne poglądy, staramy się w te święta żywić do siebie przyjaźń, miłość i życzliwość. I tego chciałbym państwu w tym dniu i na te Święta życzyć - powiedział prezydent.

Święcenie pokarmów w Wielką Sobotę to zwyczaj sięgający XIII wieku, wywodzący się z dawnych, przedchrześcijańskich obrzędów związanych z nadejściem wiosny i odrodzeniem życia. Wieczorem w kościołach odbywa się Wigilia Paschalna, będąca najważniejszą liturgią w roku i wstępem do Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego.



