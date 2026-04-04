Bazylika Grobu Bożego w Miechowie to jedno z najbardziej wyjątkowych miejsc w Polsce, szczególnie w okresie Wielkanocy. Znana jako "Polska Jerozolima", przyciąga pielgrzymów i turystów z całego kraju, oferując unikalną replikę Grobu Pańskiego oraz bogatą historię sięgającą czasów pierwszych krucjat.

Bazylika Grobu Bożego w Miechowie – Polska Jerozolima przyciąga pielgrzymów z całej Europy

Miechów, niewielka miejscowość w Małopolsce, od wieków przyciąga wiernych z całego kraju i Europy. Wszystko za sprawą Bazyliki Grobu Bożego, która zyskała przydomek "polska Jerozolima". To właśnie tutaj znajduje się unikatowa kopia Grobu Chrystusa, a historia tego miejsca nierozerwalnie wiąże się z zakonem bożogrobców.

Początki: rycerz Jaksa i Zakon Bożogrobców

Historia tego wyjątkowego sanktuarium zaczyna się od rycerza Jaksy Gryfity, który w XII wieku sprowadził do Miechowa zakonników z Ziemi Świętej.

Zakon Bożogrobców powstał w Jerozolimie po pierwszej krucjacie w 1099 roku. Jego członkowie mieli za zadanie strzec Grobu Jezusa Chrystusa.

Po pielgrzymce do Ziemi Świętej w 1162 roku Jaksa przywiózł do Polski nie tylko relikwie, ale także worki z ziemią z Jerozolimy. Rozsypał ją na miejscu, które miało stać się fundamentem świątyni i klasztoru.

Rozsypał ziemię świętą, uświęcił miejsce pod budowę kościoła i klasztoru. I w tym momencie powstaje polska Jerozolima - tłumaczy Anna Wilk z Muzeum Ziemi Miechowskiej w rozmowie z reporterem RMF FM Maciejem Sołtysem.

Miechów jako centrum pielgrzymkowe Europy

W czasach, gdy podróż do Ziemi Świętej była niebezpieczna lub wręcz niemożliwa, Miechów stał się miejscem zastępczym, do którego licznie przybywali pielgrzymi pragnący oddać hołd męce i zmartwychwstaniu Chrystusa. To dało impuls do rozwoju Miechowa. Osada zaczęła się dynamicznie rozrastać. Powstawały nowe cechy rzemieślnicze, a samo miasto zyskało nowe życie. Kolejni zakonnicy dołączali do wspólnoty, a potrzeby rosnącej liczby mieszkańców i pielgrzymów wymagały rozbudowy świątyni.

Pierwszy kościół był niewielką romańską budowlą, ale szybko okazał się za mały. Z czasem powstały kolejne świątynie, w tym monumentalny kościół z XIII wieku z charakterystycznym obronnym stylem, wieżą i podziemnymi tunelami. W jednej z nisz znajduje się scena ukrzyżowania Chrystusa, przedstawiona na Drzewie Życia, co symbolizuje przejście do życia wiecznego. Obok Chrystusa widnieje najstarszy w Małopolsce wizerunek Matki Bolesnej - Stabat Mater Dolorosa.

Unikatowa architektura i najstarsza replika Grobu Bożego

Najważniejszym miejscem w bazylice jest Kaplica Grobu Bożego. To tutaj znajduje się najstarsza w Europie replika Grobu Chrystusowego, datowana na 1530 rok. Co ciekawe, jest ona starsza niż obecny grób w Jerozolimie, którego rekonstrukcja pochodzi z XIX wieku.

Sama kaplica założona jest na planie kwadratu, utrzymana w stylu renesansowym, pokryta kopułą wspartą na takich trąbach. Na kopule widzimy typowe dla renesansu motywy kwiatowe, kasetony, ale co ważne również herby królów polskich - opisuje Anna Wilk.

Chodzi o herby Zygmunta Starego i Bony Sforzy, co świadczy o królewskim patronacie nad świątynią. W kaplicy wmurowany jest także kamień przywieziony przez Jaksę z Grobu Chrystusa, a wśród relikwii znajdują się fragmenty Drzewa Krzyża Świętego.

Miechów dziś – miejsce, które warto odwiedzić

Przez wieki do Miechowa przybywali pielgrzymi z całej Europy, w tym królowie i dostojnicy kościelni. W 1996 roku papież Jan Paweł II podniósł miechowską świątynię do rangi bazyliki mniejszej.

Szczególnie wyjątkowy jest okres Triduum Paschalnego. W Wielki Piątek odbywa się uroczysta procesja do Grobu Pańskiego, podczas której figura Chrystusa jest niesiona przez krużganki, a wierni zatrzymują się przy stacjach Drogi Krzyżowej. To moment głębokiego przeżycia duchowego, który przyciąga tłumy wiernych.

Bazylika Grobu Bożego w Miechowie to nie tylko zabytek o wyjątkowej wartości, ale przede wszystkim miejsce, które przez wieki dawało Polakom namiastkę Ziemi Świętej. Dzięki bożogrobcom i fundacji Jaksy, Miechów stał się duchowym centrum, do którego pielgrzymują ci, którzy pragną doświadczyć atmosfery Jerozolimy bez opuszczania Polski.