Karciane, przygodowe, a może strategiczne? W Krakowie do niedzieli trwa 3. Festiwal i Targi Gier Planszowych BookGame. To wyjątkowa gratka dla miłośników planszówek. Na miejscu można wypożyczyć 1200 tytułów, w tym także nowości.

/ Józef Polewka / RMF FM

Hala Expo Kraków przy ul. Galicyjskiej to do niedzieli największy pokój gier w Polsce. Mierzy 5 tysięcy metrów kwadratowych. Przybyło tam ponad 100 wystawców. Jest także wielka wypożyczalnia gier, w której można znaleźć ponad 1000 tytułów, w tym także takich, których nie ma jeszcze w sprzedaży.

W ramach wydarzenia są też rozgrywane zawody. To na przykład turniej gier bitewnych. Te gry to połączenie planszówek z modelarstwem. Najczęściej plansze to makiety ręcznie robione przez graczy. Zwykle są inspirowane książkami i filmami fantasy.

Sami tworzymy makiety, a modele malujemy. To zwykle twierdze, mury i baszty znane z filmów fantasy. Dzięki takiej planszy można poczuć się jak prawdziwy generał armii. Dużym plusem jest też to, że dowolnie możemy zmieniać jej układ - mówią uczestnicy turnieju.

Oprócz gier są także spotkania z twórcami. Gościem specjalnym będzie projektant dr Reiner Knizia. To autor ponad 800 bestsellerowych gier, które sprzedały się w milionach egzemplarzy na całym świecie.

W Hali Expo Kraków jest też strefa gier wielkopowierzchniowych - plansze mają kilka metrów, a kostki nie sposób utrzymać w jednej ręce.

BookGame - Festiwal i Targi Gier Planszowych w Krakowie potrwa do niedzieli.

W ubiegłym roku wydarzenie przyciągnęło 12 tys. graczy. Jedna z osób grała w planszówkę ponad sześć godzin.