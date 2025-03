Ostre słowa marszałka Sejmu Szymona Hołowni nt. Lewicy. Według lidera Polski 2050 Lewica "sabotowała" rządowy projekt obniżający składkę zdrowotną dla przedsiębiorców od 2026 r. „Od dzisiaj bierze odpowiedzialność za dziesiątki tysięcy polskich małych działalności, jak lokalny fryzjer, czy sprzedawca warzyw, których zabija Polski Ład” - oświadczył Hołownia.

Szymon Hołownia / Lech Muszyński / PAP

Sejm w czwartek nie głosował nad rządowym projektem obniżającym składkę zdrowotną dla przedsiębiorców od 2026 r. Wcześniej sejmowe komisje zarekomendowały odrzucenie poprawek Konfederacji oraz wniosku Lewicy o odrzucenie projektu.

Lider Polski 2050, kandydat Trzeciej Drogi na prezydenta RP, marszałek Sejmu Szymon Hołownia pytany w piątek w Grodzisku Mazowieckim, dlaczego projekt "spadł" z głosowań sejmowych, odparł: "Bo sabotowała go Lewica".



Trzeba sobie jasno i wyraźnie powiedzieć, że od dzisiaj Lewica bierze odpowiedzialność za każde kolejne dziesiątki tysięcy polskich małych działalności - takich jak lokalny fryzjer, sprzedawca warzyw, jak ktoś, kto po prostu stara się świadczyć usługi hydrauliczne, czy elektryczne - i które zabija Polski Ład - powiedział Hołownia.



Lider Polski 2050 podkreślił, że minister finansów zobowiązał się do tego, że będą środki na odwrócenie Polskiego Ładu. Celowo nie mówię o składce zdrowotnej, bo to nie była żadna składka zdrowotna, to było po prostu łupienie ludzi - zaznaczył. Dodał, że przez Polski Ład w 2023 roku zamknęło się i zawiesiło sześćset tysięcy polskich małych działalności gospodarczych. Stwierdził że wszędzie, gdzie bywa na spotkaniach z wyborcami słyszy, że kolejni przedsiębiorcy alarmują, że będą zmuszeni zamykać swoje biznesy, jeżeli ten podatek nie zostanie obniżony.

"Bałamutne tłumaczenia"

To Lewica od dzisiaj bierze odpowiedzialność za każdy z tych małych polskich biznesów, który z tego powodu się zamknie. To Lewica dzisiaj musi się wytłumaczyć z tego, że nie będzie pieniędzy w NFZ-cie (...) bo ci przedsiębiorcy, którzy się zamkną, nie zapłacą żadnej składki zdrowotnej i żadnego podatku - dodał.



Jego zdaniem działania Lewicy są szkodliwe dla państwa, dla koalicji i dla polskich mikro przedsiębiorców. Natomiast tłumaczenia lidera Lewicy, Włodzimierza Czarzastego czy kandydatki na prezydenta tej formacji Magdaleny Biejat ws. składki zdrowotnej Hołownia uważa za "bałamutne".

Co zakłada rządowy projekt ws. składki zdrowotnej?

Rządowy projekt wprowadza dwuelementową podstawę wymiaru składki zdrowotnej dla przedsiębiorców - do pewnego poziomu będzie ona ryczałtowa, a od nadwyżki dochodów będzie procentowa. Zmiany dotyczą ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Zmiany w składce zdrowotnej mają kosztować budżet państwa 4,6 mld zł, a przepisy będą obowiązywać od początku 2026 r.



Ich przeciwniczką jest m.in. ministra zdrowia Izabela Leszczyna. W środę zapowiedziała, że "na pewno" nie zagłosuje za obniżeniem składki zdrowotnej. Jak mówiła, jest po rozmowach z Ministerstwem Finansów i jej zdaniem NFZ "z pewnością tego nie udźwignie".