Aż 420 miejsc parkingowych mają od piątku mieszkańcy Warszawy. Po kilku latach budowy otwarto podziemny obiekt pod placem Powstańców Warszawy. Warszawiacy wiedzą najlepiej, jak trudno zaparkować w centrum stolicy. Nowy parking będzie dużym ułatwieniem.

Otwarto parking pod placem Powstańców Warszawy / Adam Burakowski / East News

Do parkingu można dojechać od strony ul. Świętokrzyskiej, skręcając w plac Powstańców Warszawy. Wjazd znajduje się przy siedzibie Narodowego Banku Polskiego.

Ponad 400 samochodów znajdzie miejsce postojowe w obiekcie, będą także stacje doładowań samochodów elektrycznych.

Według deklaracji koncesjonariusza parkowanie przez pierwsze dwa tygodnie będzie bezpłatne. Chodzi o to, by mieszkańcy Warszawy mogli ten parking zobaczyć i skorzystać z niego w przyszłości - mówił dziennikarzowi RMF FM Mateuszowi Chłystunowi Tomasz Kunert z warszawskiego ZTM. Są miejsca do ładowania samochodów elektrycznych oraz, oczywiście, miejsca dla osób z niepełnosprawnościami - dodaje.

Po dwóch tygodniach parking przestaje być bezpłatny. Za możliwość postoju zapłacimy 7,5 zł za godzinę. Będzie też możliwość wykupienia abonamentu. Ten będzie nieco tańszy dla warszawiaków niż dla kierowców spoza stolicy. Za abonament miesięczny trzeba będzie zapłacić 900 zł.

7,5 zł za godzinę? Da się przeżyć - komentuje kierowca w rozmowie z dziennikarzem RMF FM. Ale są też opinie odmienne.

W Śródmieściu ciężko zaparkować, więc parking się przyda, ale nie wiem, czy w tej cenie - dodaje warszawianka.

Inna zwraca uwagę na to, że w mieście powinna lepiej funkcjonować komunikacja miejska, co ograniczyłoby liczbę samochodów. Jak rano się nie przyjedzie, nie ma gdzie zaparkować - ocenia.