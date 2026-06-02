​Kreml poinformował, że delegacja Stanów Zjednoczonych weźmie udział w Forum Ekonomicznym w Petersburgu w Rosji w tym tygodniu - przekazała agencja Reutera. Będzie to pierwszy udział przedstawicieli USA w tym wydarzeniu od 2017-2018 roku - powiedział doradca rosyjskiego prezydenta Jurij Uszakow.

Prezydent Rosji Władimir Putin podczas Forum Ekonomicznego w Petersburgu w 2025 r.

Amerykańskiemu zespołowi będzie przewodniczył Rodney Cook, przewodniczący Amerykańskiej Komisji Sztuk Pięknych.

Wydarzenie objęto patronatem rosyjskiego dyktatora Władimira Putina.

Amerykanie wezmą udział w Forum Ekonomicznym w Petersburgu. Pierwszy raz od lat

Forum Ekonomiczne w Petersburgu, pod patronatem rosyjskiego dyktatora Władimira Putina, zaplanowano na 3-6 czerwca br. Jak przekazał we wtorek Kreml, po raz pierwszy od około 8-9 lat udział w wydarzeniu weźmie delegacja ze Stanów Zjednoczonych.

Doradca Putina, Jurij Uszakow, powiedział, że delegacji z USA przewodniczyć będzie Rodney Cook, przewodniczący Amerykańskiej Komisji Sztuk Pięknych. Jak przekazała rosyjska państwowa agencja informacyjna TASS, Cook wygłosi przemówienie na sesji tematycznej forum zatytułowanej "Rosja-USA: Dialog kultur".

Agencja Reutera wskazała, że udział w petersburskim forum ma wziąć także amerykańska prawicowa influencerka Candace Owens. Możliwy jest także udział także Andrew Tate'a - kontrowersyjnej osobowości internetowej.

Po raz pierwszy od wybuchu wojny w Ukrainie w wydarzeniu będzie uczestniczyć także delegacja niemiecka - m.in. biznesmeni. W Petersburgu mają pojawić się też niektórzy politycy prawicowo-populistycznej partii Alternatywa dla Niemiec (AfD), którzy opowiadają się za wznowieniem współpracy z Rosją.

Rozmowy "rosyjskich i amerykańskich ekspertów"

W ubiegłym tygodniu miały miejsce rozmowy między - jako to określono - "rosyjskimi i amerykańskimi ekspertami" - poinformowała we wtorek agencja TASS, cytowana przez Reutersa.

Rosyjska państwowa agencja informacyjna, powołując się na Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rosji, przekazała, że rozmowy dotyczyły "punktów spornych" w stosunkach dwustronnych. Nie podano jednak dalszych szczegółów spotkania ani omawianych tematów.