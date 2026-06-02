​Mateusz Szczurek, były minister finansów Polski, obejmie stanowisko dyrektora Departamentu Europejskiego Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Nową funkcję zacznie pełnić 27 lipca, zastępując przechodzącego na emeryturę Niemca Alfreda Kammera. Szczurek był szefem resortu finansów w rządach Donalda Tuska i Ewy Kopacz w latach 2013-2015.

Były minister finansów Mateusz Szczurek (zdjęcie archiwalne) / Radek Pietruszka / PAP

Mateusz Szczurek obejmie stanowisko dyrektora Departamentu Europejskiego MFW.

Szczurek był ministrem finansów w rządach Tuska i Kopacz (2013-2015).

Departament Europejski to jeden z kluczowych departamentów regionalnych Funduszu.

Bądź na bieżąco! Wejdź na RMF24.pl.

Polak obejmie ważne stanowisko w MFW

Decyzję o powierzeniu stanowiska dyrektora Departamentu Europejskiego Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) Mateuszowi Szczurkowi ogłosiła we wtorek szefowa tej organizacji Kristalina Georgiewa. Były minister finansów Polski nową funkcję zacznie pełnić 27 lipca.

Jak napisano w komunikacie MFW, Szczurek zastąpi przechodzącego na emeryturę Niemca Alfreda Kammera, który pełnił funkcję od 2020 r. Były minister i ekonomista przejmie kierownictwo jednego z kluczowych departamentów regionalnych Funduszu.

"Unikalne połączenie kompetencji kierowniczych i politycznych Mateusza oraz dogłębna znajomość europejskiego krajobrazu gospodarczego będą nieocenione w rozwoju współpracy Funduszu z jego europejskimi członkami" - podkreśliła Georgiewa w oświadczeniu.

Kim jest Mateusz Szczurek?

Szczurek był w ostatnich latach członkiem zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego, lecz najbardziej znany jest jako minister finansów w rządach Donalda Tuska i Ewy Kopacz w latach 2013-2015.

Po odejściu z rządu Szczurek pracował jako główny ekonomista ds. państw UE w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR), był też profesorem na Uniwersytecie Warszawskim i członkiem Europejskiej Rady Fiskalnej (European Fiscal Board) - niezależnego organu doradczego Komisji Europejskiej ds. polityki budżetowej.

Czym jest Departament Europejski MFW?

Departament Europejski odpowiada za relacje MFW z 46 ze 191 państw członkowskich, udziela im doradztwa w zakresie polityki makroekonomicznej, fiskalnej, monetarnej i strukturalnej, a także nadzoruje programy pomocy finansowej i technicznej dla krajów regionu.