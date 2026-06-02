​W ostatnich dniach na linii Warszawa-Kijów pojawiły się poważne napięcia dyplomatyczne. Wszystko za sprawą decyzji prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, który nadał jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy imię "Bohaterów UPA". W odpowiedzi na ten gest, w Polsce rozgorzała dyskusja na temat przyszłości Orderu Orła Białego, którym Zełenski został uhonorowany w 2023 roku. Były prezydent Andrzej Duda, który przyznał to odznaczenie, zabrał głos w tej sprawie, podkreślając, że obecne okoliczności znacząco różnią się od tych sprzed roku.

W ubiegłym tygodniu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nadał jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy imię "Bohaterów UPA". Ten gest wywołał natychmiastową reakcję w Polsce, gdzie pamięć o zbrodniach ukraińskich nacjonalistów z okresu II wojny światowej jest wciąż żywa. UPA, czyli Ukraińska Powstańcza Armia, odpowiadała m.in. za rzeź wołyńską, podczas której zginęły dziesiątki tysięcy Polaków. Decyzja Zełenskiego została odebrana w Polsce jako wysoce kontrowersyjna i nieakceptowalna .

Order Orła Białego - symbol najwyższego uznania

Order Orła Białego to najwyższe polskie odznaczenie państwowe, przyznawane za wybitne zasługi dla kraju. W 2023 roku, w uznaniu dla postawy Wołodymyra Zełenskiego wobec rosyjskiej agresji i zaangażowania w obronę niepodległości Ukrainy, ówczesny prezydent Andrzej Duda zdecydował się uhonorować ukraińskiego przywódcę tym prestiżowym orderem. Wówczas relacje polsko-ukraińskie były bardzo bliskie, a Polska aktywnie wspierała Ukrainę na arenie międzynarodowej.

Obecnie sytuacja uległa zmianie. Decyzja Zełenskiego o upamiętnieniu UPA wywołała w Polsce falę krytyki i żądań podjęcia zdecydowanych działań. Prezydent Karol Nawrocki, który objął urząd po Andrzeju Dudzie, poinformował, że na najbliższym posiedzeniu Kapituły Orderu Orła Białego, które odbędzie się 8 czerwca, jednym z punktów obrad będzie rozważenie odebrania Zełenskiemu tego odznaczenia.

Andrzej Duda: Warunki się zmieniły

Były prezydent Andrzej Duda, pytany o sprawę przez media, podkreślił, że Order Orła Białego został przyznany Zełenskiemu w zupełnie innych okolicznościach. Wołodymyr Zełenski otrzymał Order Orła Białego w innym czasie i gdy warunki były inne. Teraz one się zmieniły i zachowanie Wołodymyra Zełenskiego także. I to wyraźnie - stwierdził Duda.

Zaznaczył również, że decyzja o ewentualnym odebraniu orderu należy do obecnego prezydenta Karola Nawrockiego, który powinien wziąć pod uwagę wszystkie okoliczności i fakty, także te mniej znane opinii publicznej.