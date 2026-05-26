Koalicja Obywatelska rozważa wystawienie wspólnego kandydata ugrupowań rządzących w przedterminowych wyborach prezydenta Krakowa - ustalił nieoficjalnie reporter RMF FM Jakub Rybski. Jeszcze wczoraj mówiło się, że nie jest to możliwe, jednak taki scenariusz ma popierać PSL. Słychać też, że kandydować może Monika Piątkowska, senatorka z Krakowa. Lewica ma też rozważać jako swoją kandydatkę Darię Gosek-Popiołek.

Wspólny kandydat koalicji rządzącej? Mieć albo nie mieć, oto jest pytanie

Kurz po niedzielnym referendum, w wyniku którego odwołany został prezydent Krakowa Aleksander Miszalski z KO, jeszcze nie opadł, a już zrobiło się gorąco na giełdzie nazwisk jego potencjalnych następców. Choć jeszcze wczoraj mówiło się, że opcja wspólnego kandydata lub kandydatki koalicji 15 października jest wykluczona, dziś sytuacja wydaje się być już inna.

Jak dowiedział się nieoficjalnie reporter RMF FM Jakub Rybski, Koalicja Obywatelska rozważa wystawienie wspólnego kandydata ugrupowań rządzących w przedterminowych wyborach prezydenta Krakowa. Za takim scenariuszem jest także Polskie Stronnictwo Ludowe.

Jak usłyszał nieoficjalnie nasz reporter, Koalicja Obywatelska poważnie zastanawia się nad wspólnym kandydatem, ponieważ liczy na to, że w ten sposób jest szansa, aby powtórzyć sukces z Rzeszowa. Tam ówczesna cała opozycja postawiła w 2021 roku na Konrada Fijołka i wygrała wybory w tym mieście. Na sejmowych korytarzach słychać, że - jeśli największy koalicjant nie zdecyduje się na taki wariant - wśród potencjalnych kandydatów partyjnych wymieniana jest m.in. Monika Piątkowska, senatorka z Krakowa.



Jak usłyszał zakulisowo nasz reporter Jakub Rybski, kandydatką Lewicy ma być Daria Gosek-Popiołek, a ta decyzja ma zostać ogłoszona w ciągu kilku dni. Jednym z potencjalnych kandydatów Polski 2050 ma być z kolei Paweł Śliz.

Oni chcą objąć schedę po Miszalskim

Swoją kandydaturę ogłosił już były szef NIK Marian Banaś , który był gościem dzisiejszej Porannej rozmowy w RMF FM, w czasie której zdążył już zapowiedzieć, że w przypadku wygranej soboty i niedziele będą zwolnione z opłat za parkowanie. Zamierza także wycofać zakaz wjeżdżania diesli do centrum, a liczbę dostępnych mieszkań zwiększyć przez remont pustostanów.

Piotr Bartosz, jeden z liderów Konfederacji w Krakowie poinformował, że kandydatem partii Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka będzie Bartosz Bocheńczak . Polska 2050 zdecyduje o swoim kandydacie na prezydenta Krakowa w najbliższych dniach. Faworytem ma być szef klubu parlamentarnego Paweł Śliz .

Walczący od lat o bycie prezydentem Krakowa Łukasz Gibała jeszcze nie ogłosił swojej decyzji w sprawie nadchodzących wyborów, jednak jego start jest niemal pewny. Mówi się także o byłym prezydencie Polski Andrzeju Dudzie. Start zapowiedziała Marianna Schreiber - influencerka i zawodniczka walk typu freak fight, która stwierdzi, że chce uczynić Kraków "polskim i normalnym".

PiS - ustami Przemysława Czarnka - twierdzi na razie, że "wszystkie kierunki są otwarte", co podgrzewa spekulacje, jakoby PiS i Konfederacja miały wystawić wspólnego kandydata, aby "przetestować" w Krakowie pakt senacki.