Od 1 maja mieszkańcy Krakowa i turyści będą mogli łatwiej dostać się do ogrodu zoologicznego w Lesie Wolskim oraz Ojcowskiego Parku Narodowego. Zwiększona zostanie częstotliwość kursowania sezonowych linii autobusowych, a na trasę wyjedzie dodatkowa linia nr 434. Zmiany mają ułatwić rekreacyjne wyjazdy w okresie wiosenno-letnim.

Częstsze kursy do zoo i Lasu Wolskiego





Jak poinformował krakowski magistrat, już od najbliższej soboty (1 maja) linia nr 134 („Cracovia” – „Zoo”) będzie kursować częściej.

W soboty i dni świąteczne autobusy pojadą co 15 minut w godzinach od około 9:30 do 18:00.

Dodatkowo, w obrębie Lasu Wolskiego uruchomiona zostanie nowa sezonowa linia nr 434 na trasie „Baba Jaga” – Al. Kasy Oszczędności Miasta Krakowa – „Zoo”.

Nowa linia będzie kursować w weekendy i święta w godzinach od 10:00 do 18:00, również co 15 minut.





Łatwiejszy dojazd do Ojcowskiego Parku Narodowego



Od 1 maja zwiększy się także częstotliwość kursowania rekreacyjnej linii autobusowej LR0, która ułatwia dojazd do Ojcowskiego Parku Narodowego.

W soboty i dni świąteczne autobusy będą kursować od godziny 8:00 do 19:00, a czas oczekiwania na kolejny kurs skróci się do 35 minut.

Trasa linii LR0 obejmuje: Os. Podwawelskie – ul. Bułhaka, ul. Monte Cassino, ul. Konopnickiej (powrót: ul. Konopnickiej, ul. Barska), Al. Krasińskiego, Al. Mickiewicza, ul. Czarnowiejska, ul. Nawojki, ul. Armii Krajowej, ul. Jasnogórska, droga krajowa nr 94, Sąspów, Wola Kalinowska – Ojców Zamek.





Przyczepy na rowery i komunikaty pogodowe

Ważną nowością jest obsługa co drugiego kursu linii rekreacyjnych przez autobusy z przyczepami na rowery.

To udogodnienie dla osób, które chcą aktywnie spędzić czas na łonie natury.

Organizator przewozów podkreśla, że „dodatkowe kursy linii nr 134 oraz wszystkie kursy linii nr 434 oraz do Ojcowa będą uruchamiane w zależności od prognozy pogody”.

W każdy czwartek publikowany będzie komunikat informujący o funkcjonowaniu połączeń w najbliższy weekend.







