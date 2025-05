Zakończył się pierwszy etap prac nad masterplanem dla krakowskiej kreatywnej dzielnicy Wesoła. Dzięki niemu, tereny dawnego Szpitala Uniwersyteckiego mają zamienić się w wielofunkcyjną przestrzeń miejską.

Wizualizacja dzielnicy Wesoła / Urząd Miasta Krakowa /

Chodzi o 9-hektarowy teren pomiędzy ulicami Kopernika i Grzegórzecką, należący wcześniej do Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, a odkupiony przez miasto w 2019 r. za 283,2 mln zł.

Terenem tym zarządza Agencja Rozwoju Miasta Krakowa. Nowa przestrzeń w dzielnicy Wesoła powinna powstać w ciągu 10 lat, a wartość realizowanych tam przedsięwzięć to 1,2 mld zł.

Urzędnicy zapowiadają stworzenie tam "kreatywnej dzielnicy", gdzie będzie dużo zieleni oraz przestrzeni do rozwoju sztuki i innowacji.

Jak zmieni się dzielnica Wesoła?

Nad koncepcją przez cztery miesiące pracował powołany przez prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego zespół, któremu przewodniczy główny architekt miasta Janusz Sepioł. Opracowany dokument uwzględnia wnioski z konsultacji społecznych.

Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna opisuje, gdzie będą tereny zielone, do jakich funkcji zostaną zaadaptowane poszczególne obiekty, które budynki trzeba będzie zburzyć.

Plan zakłada, że wejścia od ulic Grzegórzeckiej, Kopernika, Śniadeckich i św. Łazarza połączą dzielnicę z ogrodem botanicznym, dworcem głównym oraz Starym Miastem.

Oprócz łąki i naturalnego zbiornika wodnego, na terenie dzielnicy zaplanowano m.in. strefę wyciszenia, herbarium i ogrody roślin medycznych, pętlę biegową między szpalerami drzew, zielone enklawy przy ulicach i trzy place zabaw.

Teren ma być dostępny dla każdego i monitorowany.

To będzie zielona, kreatywna dzielnica, gdzie wszyscy będą chcieli przychodzić - zapowiedział w rozmowie z reporterem RMF FM Pawłem Koniecznym Janusz Sepioł. To będzie przestrzeń spotkań i oddechu. Myślimy przede wszystkim o dzieciach. Oprócz placu zabaw, teatru Groteska, pojawi się tu biblioteka - a to próba wychowania przyszłego czytelnika. Zakładamy, że będzie tu dużo kasztanów, więc najmłodsi będą mieli co zbierać - dodaje.

/ Bogusław Świerzowski / krakow.pl /

Koszty inwestycji

Ponad 20 zadań - inwestycyjnych, adaptacyjnych, infrastrukturalnych - ma kosztować około 1,2 mld zł.

Finansowanie przewidywane jest ze środków własnych miasta, funduszy europejskich (m.in. FEnIKS, Kreatywna Europa, Horizon Europa, Nowy Europejski Bauhaus, KPO), a także z udziałem partnerów zewnętrznych - instytucji kultury, uczelni oraz prywatnych inwestorów.

Pierwsze działania będą związane z ogłoszeniem konkursu na Mediatekę - miejsce działalności Biblioteki Kraków oraz Muzeum Komiksu.

Zaplanowano też adaptację starej kuchni, gdzie mieściło się zaplecze dla szpitala św. Łazarza, na siedzibę Urban Forum, czy oczyszczenie obszaru ze zbędnych obiektów. Wśród kluczowych inwestycji znalazły się też: Centrum Praktyk Teatralnych (Groteska), nowa Apteka Designu oraz pawilon Labo.

Urząd miasta szacuje, że prace nad modernizacją dzielnicy Wesoła mogą potrwać 10 lat. Masterplan dot. inwestycji uwzględni m.in. kierunki rozwoju urbanistycznego, architekturę i ochronę dziedzictwa kulturowego, potrzeby ekologiczne, społeczne, a także kwestie mobilności w tej części miasta.