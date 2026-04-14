Pod powierzchnią włoskiej Toskanii naukowcy natrafili na ogromną komorę magmy o objętości aż 6 tysięcy kilometrów sześciennych. To odkrycie może mieć kluczowe znaczenie nie tylko dla badań geologicznych, ale także dla poszukiwań cennych surowców i rozwoju energetyki.

Zespół badaczy z Uniwersytetu w Genewie poinformował o odkryciu ogromnego rezerwuaru magmy, znajdującego się na głębokości od 8 do 15 kilometrów pod Toskanią, regionem w środkowych Włoszech.

Naukowcy przypominają, że dotychczas podobne formacje znane były głównie z takich miejsc jak Park Narodowy Yellowstone w USA, jezioro Toba w Indonezji czy jezioro Taupo w Nowej Zelandii. Tam obecność magmy zdradzają widoczne na powierzchni ślady - kratery, deformacje terenu czy emisje gazów.

W przypadku Toskanii nie zaobserwowano jednak takich sygnałów. Wiedzieliśmy, że ten region rozciągający się z północy na południe przez Toskanię jest aktywny geotermalnie, ale nie zdawaliśmy sobie sprawy, że zawiera tak dużą objętość magmy - porównywalną z systemami superwulkanicznymi, takimi jak Yellowstone - mówi prof. Matteo Lupi, kierujący badaniami opublikowanymi w magazynie "Communications Earth & Environment".

Prześwietlenie wnętrza Ziemi

Odkrycia dokonano dzięki nowoczesnej metodzie tomografii szumu sejsmicznego. Technika ta pozwala na "prześwietlenie" skorupy ziemskiej poprzez analizę naturalnych drgań wywoływanych przez fale oceaniczne, wiatr czy działalność człowieka.

Sejsmiczne czujniki rozmieszczone na powierzchni rejestrują fale, a ich nietypowo wolne przemieszczanie się wskazuje na obecność stopionego materiału, takiego jak magma. W ten sposób naukowcy uzyskali trójwymiarowy obraz podziemnej struktury regionu.

Szansa dla energetyki i przemysłu

Znaczenie odkrycia wykracza daleko poza samą naukę o wulkanach. Wyniki te są ważne zarówno dla badań podstawowych, jak i dla zastosowań praktycznych, takich jak lokalizowanie zbiorników geotermalnych czy złóż bogatych w lit i pierwiastki ziem rzadkich, wykorzystywane na przykład w bateriach do pojazdów elektrycznych - wyjaśnia prof. Matteo Lupi.

Oprócz dużego znaczenia naukowego badania te pokazują, że tomografia pozwalająca szybko i niskim kosztem badać wnętrze Ziemi, może być użytecznym narzędziem transformacji energetycznej - dodaje naukowiec.

Badacze podkreślają, że choć teoretycznie tak duża ilość magmy mogłaby prowadzić do powstania superwulkanu, obecnie nie ma żadnych oznak zagrożenia erupcją.