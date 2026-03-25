Już w przyszłym tygodniu mieszkańcy Krakowa będą mogli wyrazić swoją opinię na temat przyszłości Placu św. Marii Magdaleny. Kontrowersyjny pomnik Piotra Skargi i zarzuty o „betonozę” od lat dzielą lokalną społeczność. Teraz władze miasta zapraszają do udziału w konsultacjach społecznych, które mają pomóc w wypracowaniu nowej wizji tej ważnej przestrzeni w sercu miasta.

/ Jerzy Ochoński / PAP

Konsultacje społeczne - kiedy i jak się odbywają?

Konsultacje społeczne dotyczące Placu św. Marii Magdaleny rozpoczną się 31 marca i potrwają do 24 kwietnia. Jak informuje krakowski magistrat, to wyjątkowa okazja, by mieszkańcy wspólnie zdecydowali, jak powinna wyglądać i funkcjonować jedna z najważniejszych przestrzeni publicznych w historycznym centrum miasta.

W ramach konsultacji zaplanowano różnorodne formy udziału. 8 kwietnia w magistracie odbędzie się debata ekspercka, a w połowie kwietnia na samym placu pojawią się punkty konsultacyjne, gdzie będzie można porozmawiać z organizatorami i wyrazić swoją opinię.

Dodatkowo, 13 kwietnia zaplanowano spacer badawczy, podczas którego mieszkańcy będą mogli podzielić się swoimi spostrzeżeniami na temat obecnego wyglądu placu.







Celem konsultacji jest zebranie opinii, potrzeb i pomysłów dotyczących przyszłego zagospodarowania placu. Władze miasta podkreślają, że kluczowe jest połączenie szacunku dla historycznego dziedzictwa tego miejsca z nowoczesnymi rozwiązaniami urbanistycznymi, które poprawią komfort przebywania w tej przestrzeni.



Kontrowersje wokół placu i pomnika Skargi

Plac św. Marii Magdaleny, położony pomiędzy ulicami Grodzką i Kanoniczą, w bezpośrednim sąsiedztwie kościoła św. Apostołów Piotra i Pawła, od lat budzi emocje. Najwięcej kontrowersji wzbudza kolumna z figurą Piotra Skargi autorstwa Czesława Dźwigaja, ustawiona tam w 2001 roku.

Jej pojawienie się wywołało sprzeciw Stowarzyszenia Architektów Polskich oraz autorów wcześniejszego projektu zagospodarowania placu, którzy złożyli pozew przeciwko gminie Kraków za zniweczenie autorskiej wizji tej przestrzeni.

Z kolei plany usunięcia lub przeniesienia rzeźby przy okazji remontu placu w latach 2021-2022 spotkały się z silnym oporem środowisk konserwatywnych i katolickich. Dodatkowo, wielu mieszkańców wskazuje na problem "betonozy" - plac pokryty jest brukiem i kamiennymi płytami, co według krytyków ogranicza obecność zieleni i sprawia, że miejsce to jest mniej przyjazne dla ludzi.



Władze miasta zapowiadają, że wyniki konsultacji społecznych posłużą jako istotny materiał przy opracowaniu założeń do międzynarodowego konkursu na koncepcję zagospodarowania Placu św. Marii Magdaleny.