Kierowcy podróżujący zakopianką muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami w rejonie Myślenic (Małopolskie). Wszystko przez kolejne prace przy budowie nowego węzła drogowego. Od poniedziałku droga krajowa nr 7 zostanie zwężona do jednego pasa w każdym kierunku na odcinku 250 metrów. Taka organizacja ruchu potrwa do czwartkowego wieczora.

Od poniedziałku kolejne utrudnienia na zakopiance / GDDKiA Kraków /

Kiedy i gdzie wystąpią największe utrudnienia?

Jak informuje Kacper Michna z krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, utrudnienia rozpoczną się w poniedziałek rano, po porannym szczycie komunikacyjnym, około godziny 10.

Zwężenie obejmie okolice budowanego wiaduktu w Myślenicach.

"Samochody pojadą na odcinku 250 m jednym pasem ruchu w każdym kierunku. Ta zmiana jest niezbędna, żeby zdemontować rusztowanie oraz przygotować zabezpieczenie antykorozyjne wiaduktu, a także przeprowadzić prace związane z poszerzeniem jezdni i montażem oświetlenia" - przekazał przedstawiciel GDDKiA.

Taka organizacja ruchu potrwa do czwartkowego wieczora.

Kolejne prace już w przyszłym tygodniu

To nie koniec zmian dla kierowców. W kolejnym tygodniu, od 27 do 30 października, drogowcy ponownie planują zwężenie zakopianki, tym razem w pobliżu budowanej kładki dla pieszych. W tym miejscu będą prowadzone prace wykończeniowe.



Budowa węzła drogowego w Myślenicach rozpoczęła się wczesną wiosną 2024 roku i potrwa do końca 2025 roku.

Dzięki nowemu węzłowi zlikwidowana zostanie sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu zakopianki i ul. Sobieskiego. W ramach projektu powstaną dodatkowe pasy umożliwiające wjazd na węzeł i na drogę krajową nr 7.

Na ul. Sobieskiego powstanie rondo, z którego będzie można wjechać na zakopiankę.



Nowa kładka dla pieszych i zmiany w organizacji ruchu

Ważnym elementem inwestycji jest budowa nowej kładki dla pieszych w rejonie dawnego Cmentarza Żydowskiego. Dzięki temu możliwe będzie zlikwidowanie dotychczasowego przejścia w tym miejscu, co ma poprawić bezpieczeństwo pieszych.

Kierowcy powinni przygotować się na korki i wydłużony czas przejazdu przez Myślenice.