Wyłoniono pięć projektów, które przeszły do drugiego etapu międzynarodowego konkursu na nową siedzibę Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie. Ostateczny wybór zwycięskiej koncepcji nastąpi w marcu 2026 roku. Nowy obiekt ma stać się ważnym centrum kulturalnym i artystycznym regionu.

/ Shutterstock

Do drugiego etapu konkursu zakwalifikowano pięć projektów.

Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na marzec 2026 roku.

Nowa siedziba ma pomieścić główną salę koncertową na 1,9 tys. osób oraz salę kameralną na 300 miejsc.

W obiekcie znajdą się także sale prób, studio nagraniowe, sale konferencyjne i restauracja.

Podpisanie umowy z projektantem przewidziano na lato 2026 roku, a rozpoczęcie budowy na 2029 rok.

Obecna siedziba filharmonii jest wynajmowana i nie spełnia wszystkich wymagań akustycznych.

Do drugiego etapu międzynarodowego konkursu architektoniczno-urbanistycznego na nową siedzibę Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie zakwalifikowało się pięć projektów. Ostateczne koncepcje mają zostać złożone do 6 marca. Następnie propozycje zostaną ocenione przez sąd konkursowy, w skład którego wchodzą architekci, przedstawiciele świata muzyki oraz reprezentanci Samorządu Województwa.

Nowoczesna siedziba na miarę XXI wieku

Nowy budynek filharmonii ma być nie tylko miejscem koncertów, ale także centrum edukacyjnym i kulturalnym. W planach przewidziano główną salę koncertową na około 1,9 tysiąca osób oraz salę kameralną na 300 miejsc. Dodatkowo w obiekcie znajdą się sale prób, studio nagraniowe, sale konferencyjne oraz restauracja. Projekt ma odpowiadać na potrzeby zarówno artystów, jak i melomanów.

Władze województwa liczą, że latem 2026 roku uda się podpisać umowę z wybranym projektantem. Rozpoczęcie prac budowlanych przewidziano na 2029 rok. Proces wyboru projektu jest wieloetapowy - spośród 77 zgłoszeń do konkursu dopuszczono 54 projektantów, a następnie sąd konkursowy wybierał spośród 35 opracowań.

Potrzeba nowej siedziby

Obecnie Filharmonia im. Karola Szymanowskiego działa w budynku przy skrzyżowaniu ulic Zwierzynieckiej i Straszewskiego, który jest wynajmowany od archidiecezji krakowskiej. Środowisko artystyczne od lat podkreśla, że obecny gmach nie spełnia wymogów akustycznych - szczególnie uciążliwy jest hałas tramwajów przejeżdżających w pobliżu.