Wyłoniono pięć projektów, które przeszły do drugiego etapu międzynarodowego konkursu na nową siedzibę Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie. Ostateczny wybór zwycięskiej koncepcji nastąpi w marcu 2026 roku. Nowy obiekt ma stać się ważnym centrum kulturalnym i artystycznym regionu.
- Do drugiego etapu konkursu zakwalifikowano pięć projektów.
- Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na marzec 2026 roku.
- Nowa siedziba ma pomieścić główną salę koncertową na 1,9 tys. osób oraz salę kameralną na 300 miejsc.
- W obiekcie znajdą się także sale prób, studio nagraniowe, sale konferencyjne i restauracja.
- Podpisanie umowy z projektantem przewidziano na lato 2026 roku, a rozpoczęcie budowy na 2029 rok.
- Obecna siedziba filharmonii jest wynajmowana i nie spełnia wszystkich wymagań akustycznych.
Do drugiego etapu międzynarodowego konkursu architektoniczno-urbanistycznego na nową siedzibę Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie zakwalifikowało się pięć projektów. Ostateczne koncepcje mają zostać złożone do 6 marca. Następnie propozycje zostaną ocenione przez sąd konkursowy, w skład którego wchodzą architekci, przedstawiciele świata muzyki oraz reprezentanci Samorządu Województwa.
Nowy budynek filharmonii ma być nie tylko miejscem koncertów, ale także centrum edukacyjnym i kulturalnym. W planach przewidziano główną salę koncertową na około 1,9 tysiąca osób oraz salę kameralną na 300 miejsc. Dodatkowo w obiekcie znajdą się sale prób, studio nagraniowe, sale konferencyjne oraz restauracja. Projekt ma odpowiadać na potrzeby zarówno artystów, jak i melomanów.
Władze województwa liczą, że latem 2026 roku uda się podpisać umowę z wybranym projektantem. Rozpoczęcie prac budowlanych przewidziano na 2029 rok. Proces wyboru projektu jest wieloetapowy - spośród 77 zgłoszeń do konkursu dopuszczono 54 projektantów, a następnie sąd konkursowy wybierał spośród 35 opracowań.
Obecnie Filharmonia im. Karola Szymanowskiego działa w budynku przy skrzyżowaniu ulic Zwierzynieckiej i Straszewskiego, który jest wynajmowany od archidiecezji krakowskiej. Środowisko artystyczne od lat podkreśla, że obecny gmach nie spełnia wymogów akustycznych - szczególnie uciążliwy jest hałas tramwajów przejeżdżających w pobliżu.