"Sprawca ataku na biuro Platformy Obywatelskiej w rękach policji" - poinformował na platformie X Marcin Kierwiński. Minister spraw wewnętrznych i administracji dodał, że mężczyzna już w czerwcu usłyszał zarzuty za groźby karalne kierowane do Donalda Tuska. Premier skomentował te doniesienia.
Mężczyznę zatrzymano rano w poniedziałek - poinformowała Komenda Stołeczna Policji.
"Zatrzymany 44-latek jest Polakiem i mieszkańcem powiatu łosickiego. Krzysztof B. w maju tego roku został zatrzymywany do gróźb karalnych na portalu X w kierunku zabójstwa Premiera Donalda Tuska. Sprawa w czerwcu trafiła do sądu z aktem oskarżenia" - podała KSP.