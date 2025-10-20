Podczas awantury domowej w Kościelnej Wsi (Wielkopolskie) 30-letnia kobieta ugodziła nożem swojego 28-letniego partnera. Mimo reanimacji mężczyzna zmarł.

Kobieta zabiła partnera w Kościelnej Wsi / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W Kościelnej Wsi (woj. wielkopolskie) doszło do tragicznego zdarzenia podczas awantury domowej.

30-letnia kobieta ugodziła nożem swojego 28-letniego partnera.

Mężczyzna był reanimowany przez załogę karetki, jednak reanimacja nie przyniosła skutku.

Chcesz być na bieżąco z wydarzeniami w kraju i na świecie? Wejdź na rmf24.pl .

Dramat rozegrał się w niedzielę. Tuż po godzinie 17 policjanci zostali powiadomieni o zdarzeniu, do którego doszło w Kościelnej Wsi w powiecie pleszewskim.

Podczas awantury domowej 30-letnia kobieta ugodziła nożem swojego 28-letniego partnera.

Mężczyzna był reanimowany przez załogę karetki pogotowia, ale reanimacja nie przyniosła rezultatu. 28-latek zmarł - powiedziała Monika Kołaska z Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie.

Kobieta została zatrzymana i trafiła do policyjnego aresztu. W chwili zatrzymania miała 1,2 promila alkoholu w organizmie.

O sprawie został poinformowany prokurator rejonowy w Pleszewie. Policjanci pod jego nadzorem prowadzą czynności.

