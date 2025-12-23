Do poważnego wypadku doszło w nocy w miejscowości Sutków (woj. małopolskie). Auto, którym jechało pięciu młodych mężczyzn, dachowało. Wszyscy trafili do szpitala.

Dachowanie auta w Sutkowie (woj. małopolskie) / PSP w Dąbrowie Tarnowskiej / Państwowa Straż Pożarna

W nocy z poniedziałku na wtorek w Sutkowie (woj. małopolskie) dachowało auto, którym jechało pięciu młodych mężczyzn.

Jeden z nich doznał poważnych obrażeń.

Wszyscy trafili do szpitala.

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na RMF24.pl .

Jak poinformował rmf24.pl st. kpt. Piotr Prosowicz z PSP w Dąbrowie Tarnowskiej, strażacy otrzymali zgłoszenie o wypadku 26 minut po północy.

Auto osobowe, którym podróżowało trzech 16-latków, 18- i 20-latek, wypadło z drogi gminnej w miejscowości Sutków i dachowało.

Czterech poszkodowanych wyszło z samochodu samodzielnie. Piąty był nieprzytomny i znajdował się w środku.

Wypadek w Sutkowie / PSP w Dąbrowie Tarnowskiej /

Wypadek w Sutkowie / PSP w Dąbrowie Tarnowskiej /

Strażacy usunęli drzwi przy pomocy sprzętu hydraulicznego, przełożyli rannego na deskę ortopedyczną i wspólnie z ratownikami, ewakuowali z pojazdu.

Wszystkie pięć osób z rozbitego auta zabrano do szpitala.

W działaniach brało udział dwunastu strażaków z JRG KP PSP Dąbrowa Tarnowska i OSP Smęgorzów.